Una amenaza que crece

Los movimientos antivacunas –con sus conceptos errados– tienden a convertirse en una de las peores amenazas en el mundo mediatizado de hoy. Basta ver el peligroso desborde del sarampión, un mal completamente prevenible que, por culpa de este lesivo activismo, solo el año pasado duplicó los casos en Europa y en América.

El riesgo es tan grande que por la misma vía se deslizan peligrosas enfermedades como la poliomielitis, la tosferina, el tétano y la difteria, que al haber sido vencidas por la vacunación, las nuevas generaciones las desconocen en su dimensión mortal, tanto que de manera irresponsable grupos organizados las asimilan como algo menor, en medio de una retórica que se propaga sin ningún rigor científico.



Ciento diez mil muertes que el año pasado dejó el sarampión serían argumentos suficientes para ligar estos actos al espectro delincuencial. No en vano, España ha judicializado a padres de niños con complicaciones e, incluso, muertes derivadas de la no aplicación de vacunas, y en Italia y en algunos condados de EE. UU. están en firme medidas de expulsión de niños no inmunizados de colegios públicos.



Lo cierto es que el avance de esta ideología antisanitaria afecta el bienestar general, lo cual exige prender las alarmas a todo nivel, incluso en el país, que ya bajó sensiblemente la cobertura de inmunizaciones a causa de un voz a voz mal manejado, en el caso de la vacuna contra el virus del papiloma humano, en El Carmen de Bolívar.



Y, por esta ruta, dan buen ejemplo la Asociación Médica Americana y la Academia Americana de Pediatría, que convencieron a Facebook para que desde esta plataforma social se le ponga coto a la difusión de información que promueva la no vacunación. Bloquear estos contenidos es un objetivo que parece permear otras redes sociales, como Instagram y el buscador Google.



Son pasos para proteger la medida más favorable de salud pública en la historia y cuyos beneficios se cuentan en cientos de millones de vidas salvadas.



