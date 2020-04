Una acertada decisión

Si hoy viviera el famoso pintor italiano Leonardo da Vinci, aplaudiría y estaría feliz por la decisión de la Administración Distrital de cerrar definitivamente 29 locales en la plaza del Restrepo, en la localidad Antonio Nariño de Bogotá, donde durante más de 50 años, y hasta la semana pasada, se vendieron varias especies de pelo y de pluma. Es decir, millares, que terminaban en balcones, patios y salas bogotanas y de otras ciudades.

Es famosa la anécdota del genial artista, amante de la naturaleza y autor, entre muchas obras, de la Gioconda, quien, aplicando lo que siglos después sería letra de una ranchera mexicana –“aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión”–, iba por las plazas de Florencia comprando aves enjauladas para darles libertad.



No solo debería celebrar el genio Da Vinci, sino hoy todos nosotros. Pues esta acertada determinación, tomada, como muchas, ante las angustias de la pandemia del coronavirus, era la indicada y se logró después de 10 años de intento. No se podía aplazar más.



Baste decir que allí, en el segundo piso de esa galería –como se les llama también a las plazas de mercado–, el equipo humano de varias entidades del Distrito, de la Policía y de la Fiscalía decomisaron 48 animales, entre perros, conejos, gatos, aves ornamentales en condiciones de maltrato, y recibieron 100 más, entregados voluntariamente. Algunos de ellos estaban en hacinamiento. Pero, además, el grupo Gelma, de la Fiscalía, hizo el levantamiento de seis, que fueron hallados muertos en los mencionados locales.



No solo en esa plaza, sino en ninguna del país, debería existir hoy esta clase de mercados, menos junto a los puestos de comida y restaurantes. Al lado de los animales de compañía, perros y gatos, digamos, se han venido vendiendo especies exóticas que suelen tener detrás un detestable tráfico de fauna, al que hay que cortarle las alas. Así que esto es algo positivo, y bien que se les ofrezcan a los comerciantes otras opciones de trabajo.



EDITORIAL