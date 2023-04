Un riesgo innecesario

Es verdad que el Estado colombiano tiene una deuda histórica con un buen número de los grupos poblacionales étnicos que hacen parte de esta nación. De ahí la necesidad de no claudicar en la tarea de lograr que estos sectores tengan acceso a bienes y servicios estatales que sirvan para que abandonen su lugar en los márgenes de la sociedad.

Pero este loable propósito no puede convertirse en argumento para dejar de examinar la conveniencia de los pasos que se den en tal sentido. Esto a propósito de los cuatro artículos del Plan Nacional de Desarrollo –que por estos días se tramita en el Congreso– que priorizan la contratación pública y habilitan al Estado para contratar directamente con estas poblaciones, repetimos, históricamente marginadas. Se trata de los pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros y rom; también, de poblaciones que son sujeto de especial protección constitucional junto con pequeños productores y “personas de la economía popular”.

Casos de normas en igual sentido ya vigentes –como las que buscan mayor inclusión de las personas con discapacidad– han mostrado la dificultad de que este tipo de disposiciones, muy bien intencionadas, sin duda, cumplan su finalidad. Al contrario, han dado pie para un uso perverso del incentivo mediante la vinculación de personas con discapacidades no debidamente verificadas, o para formas de contratación en las que no se cumple el objetivo de que la persona discapacitada tenga una verdadera oportunidad laboral.

Así, pues, es muy alto el peligro de que lo que se gane en inclusión se pierda en igualdad, en buena gestión pública y aun en transparencia. Establecer este cambio en las reglas de juego de la contratación pública de manera súbita y sin tener suficientes herramientas para evitar que tengan consecuencias diferentes a las esperadas es una apuesta peligrosa. Para que esto no sea así, la implementación de incentivos como estos debe darse de forma gradual, midiendo cada paso e implementando con el incentivo políticas que garanticen que la norma no terminará con el tiempo convertida en un atajo hábilmente aprovechado por quienes se saben lucrar, indebidamente, del erario a través de la contratación estatal a la vez que robustecen redes clientelares. Es importante, por ejemplo, definir con mayor claridad y precisión las formas de organización de la economía popular, campesina y de pequeños productores para que estas instancias sean verdaderamente representativas y diversas y no acaben sirviendo a intereses particulares, que no siempre coinciden con los de la mayoría de las personas que las componen.

Hay que avanzar, reiteramos, en saldar la deuda histórica del Estado con quienes están en los márgenes. Pero esta situación no debe llevar a pasar por alto los enormes riesgos planteados. El Congreso tiene que prestar mayor atención a este tema y practicar con responsabilidad un ejercicio de debate, control y moderación de los mencionados artículos en el Plan de Desarrollo. Se requiere avanzar con pies de plomo para no terminar en escenarios en los que las grandes beneficiadas sean redes politiqueras y clientelares, en perjuicio no solo de las propias poblaciones, sino también del interés general.

