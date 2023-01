Un reto supremo

La apuesta más importante que tendrá la salud en el país en el año que comienza es la de abordar un proceso de reforma sectorial, en un marco que tenga como objetivo ineludible la garantía del derecho fundamental a la salud para 51 millones de colombianos.

La dimensión de este objetivo exige premisas que los responsables de esta tarea no pueden dejar de lado, como saber que los fundamentos jurídicos que contextualizan este derecho tienen alcances constitucionales, consagrados en las sentencias T-760 de 2008; C 313 de 2014 y la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que en concreto permiten inferir que no se debe inventar nada, pues lo que hay que llevar a la práctica son estos preceptos.

La salud involucra la prevención y el tratamiento de las enfermedades, al igual que su rehabilitación y paliación, que deben proveerse sin distingos, mediante un modelo de aseguramiento, financiado en su totalidad con recursos públicos a través de servicios prestados con participación pública y privada, en donde términos como la estatización, monopolios o discriminación no tienen cabida.

Por supuesto que si bien el sistema de salud es por antonomasia perfectible, durante sus tres décadas de evolución ha acumulado una serie de resultados favorables que deben mantenerse y mejorarse, por lo que es altamente conveniente erradicar de tajo por igual posturas mesiánicas según las cuales todo hay que cambiarlo, o aquellas que aseguran que el modelo es perfecto y que no requiere cambios.

Y es aquí donde se debe enfatizar el llamado a fundamentar algo tan serio en argumentos sólidos y técnicos, datos creíbles, cifras consistentes y posturas al tenor de la evidencia que resistan el análisis, a la par que se despojan de intereses que se alejen del supremo: propender hacia el bienestar colectivo. Bajo estas condiciones, no sobra decir que todas las voces tienen cabida.

Aunque desde hace algunas semanas se ha avivado la polémica en torno a elementos que potencialmente contendría el articulado de reforma, lo cierto es que el texto definitivo de esta iniciativa gubernamental no se conoce, y bien haría la ministra de Salud, Carolina Corcho, en darlo a conocer a la mayor brevedad, no solo para centrar las discusiones sobre bases más reales, sino para dimensionar mejor sus alcances, proyectar sus efectos y permitir que más personas –no apenas las ilustradas– conozcan las propuestas, que sin duda las impactarán.

El tema es tan amplio y tan complejo que resulta ligero proyectar, como hasta ahora, que la esencia central de estos cambios es la permanencia o no de las EPS –asunto que debe tratarse con rigor, prudencia y en profundidad en el Congreso– y dejar de lado componentes vitales y que merecen atención extrema, como las crecientes deudas del sector, los deficientes sistemas de información, la carencia de autonomía tecnológica y farmacéutica, los problemas del recurso humano, la falta de resolutividad, la desactualización y desfinanciación de los hospitales públicos, las campeantes politiquería y corrupción, entre otros factores. Si la reforma avanza como debe ser, guiada por la sensatez de esas consideraciones, el camino para la salud en el 2023 estará despejado.

EDITORIAL