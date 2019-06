Un remedio que no obra

Bien hace la Superintendencia Nacional de Salud en advertirles a algunos hospitales de la red integrada de la EPS Medimás que no pueden condicionar, so pena de sanciones, la atención de los usuarios al pago de sus facturas retenidas bajo la modalidad de los llamados giros directos.

Porque si bien la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) suspendió los desembolsos autorizados a estas instituciones hasta que se verifiquen los servicios prestados contra las facturas presentadas, ello no es razón para que, mientras se surten dichos trámites, se pase por encima de los derechos de los enfermos, y en este sentido son válidas las alarmas que enciende el ente de vigilancia.



Sin embargo, ya es hora de aclarar que la mayoría de las demoras de la Adres en los pagos no se pueden justificar, como en este caso, a tal punto que, por las inocultables fallas en sus procesos de auditoría y control de cuentas, todo el sistema bordea ya los límites del riesgo.

Urge certificar con claridad las deudas, redefinir el tema del

no PBS y mejorar hasta donde

Y no es una exageración porque, para empezar, el necesario papel de reasegurador que cumple el Estado, al responder por los servicios no cubiertos por las EPS (antiguo no POS), hoy da tumbos por cuenta de la incapacidad de la Adres para pagarlos con rigor y oportunidad después de que se han prestado a los usuarios.



Son los llamados recobros –que crecen en espiral– y que hoy tienen más de un año de atraso en sus desembolsos porque los encargados de auditar las facturas en la administradora carecen de los mínimos requeridos para enfrentar una tarea de estas dimensiones, tanto que las falencias de la empresa contratada con este fin son de público conocimiento, lo mismo que las multas y los llamados de atención.



Para la muestra, los recobros por servicios no PBS (no POS) presentados entre abril de 2018 y marzo de 2019 fueron de 4,65 billones de pesos, de los cuales, por pago previo, la Adres reconoció 2,33 billones, quedando una deuda de 2,3 billones y que según estimados a mayo de este año lindaría con los 2,6 billones, lo cual es una verdadera amenaza que arremete contra toda la cadena de atención, en la que la población lleva la peor parte.



Es un escenario inaceptable en una entidad creada con la intención de erigirse en verdadero banco de la salud, llamado a remontar las limitaciones de la cuenta del Fosyga que remplazó. De ahí que resulten inaplazables las soluciones de fondo. Esto es, certificar con claridad las deudas, redefinir el tema del no PBS –que debería quedar a cargo de las EPS con la respectiva financiación, a excepción de las enfermedades huérfanas, que podrían ser reaseguradas por el sistema– y mejorar hasta donde se pueda los desembolsos corrientes que dependen de la Adres.



Sin estos mínimos, la autoridad desde el Gobierno y los entes de control queda en entredicho; tampoco se podrá avanzar por la ruta del acuerdo de punto final prometido por el Gobierno desde la campaña, y se abonará el terreno para que en época electoral se anuncien reformas sectoriales que, como siempre ocurre, terminarán empeorando las cosas, mientras la gente sigue en espera de su citas y tratamientos.



