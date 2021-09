Un registro necesario

Mientras que en el país se han aplicado 35,5 millones de dosis de vacuna contra el covid-19, en un proceso que –valga decirlo– hoy tiene limitaciones generadas por la misma velocidad con la que avanza, también crece la necesidad de que los vacunados puedan certificar su condición, dada la importancia que tiene esta protección en muchas actividades del mundo.

Por eso hay que aplaudir el anuncio hecho por el presidente Iván Duque de poner a disposición de quien lo requiera un certificado digital de vacunación que, además de respaldar oficialmente esta acción, tenga implícito el blindaje contra los fraudes que desafortunadamente empezaban a asomarse.



Más allá de eso, disponer de un código QR que puede portarse en un teléfono o descargarse en una impresión de manera gratuita es una demostración más de que el país transita la ruta por la que ya se avanza en muchos lugares del mundo, porque los procesos de reactivación se amparan en el piso firme que otorga la vacunación y exigirla como requisito se abre paso.



Como se sabe, vacunarse es un acto personal, voluntario y autónomo. En este contexto, el certificado digital de ninguna manera se convierte en un potencial factor de discriminación para quienes no lo tengan, sino que es un elemento verificador de una acción sanitaria que tiene proyecciones colectivas en términos de reducción de riesgos ante esta pandemia.

Por otro lado, también es un gran aporte que las personas que hayan sido vacunadas en el exterior puedan validar y acreditar esta acción en Colombia a través de un proceso digital mediado por la confianza y la buena fe de los solicitantes, que de igual manera podrán obtener sus certificados con las mismas características que si se hubieran inmunizado en el país.



No está de más reconocer el valioso aporte del sector privado en estos desarrollos tecnológicos, que cierran una brecha que empezaba a generar complicaciones en muchos sectores. Así mismo, es válido hacer un llamado de atención para que las bases de datos que soportan el buen desarrollo de estos anuncios superen las dificultades que han evidenciado desde el mismo comienzo del Plan Nacional de Vacunación (PNV).



Se trata de la plataforma Paiweb, que debe contener todos los datos de las personas que han sido vacunadas contra el covid desde el 17 de febrero, y que desafortunadamente presenta unos rezagos que según estimaciones optimistas bordean el 40 %. Subsanar estas grietas es un deber inaplazable de los responsables.

Y así como el país certifica a los vacunados, también resulta imperioso encontrar a quienes no lo han hecho y tienen riesgos de afectación grave o mortal por el covid-19. Se trata de 2,7 millones de personas mayores de 50 años, que aún no han recibido siquiera una dosis.



Buscarlos calle a calle y si es necesario golpear en sus puertas con el fin de acompañarlos, aclarar sus dudas y proporcionarles información veraz debe ser una prioridad de todas las autoridades, antes de que las nuevas variantes den primero con ellos.

