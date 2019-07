Un problema mayor

Que el 40 por ciento de los colombianos hayan sido víctimas de algún tipo de violencia antes de llegar a la mayoría de edad tal vez explique algunos de los problemas que enfrenta el país en cabeza de los adultos.

Y no es exageración, porque los datos que arrojó la ‘Encuesta sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes’ (EVCNNA) –liderada por el Ministerio de Salud y dada a conocer esta semana– desnudan, por primera vez, el flagelo de la agresión a los menores desde su prevalencia dentro de la sociedad y no desde los eventos agudos y las denuncias, lo que le otorga gran valor a la hora del análisis y las acciones para contenerlo.



De hecho, haber cuantificado los diferentes tipos de violencia (física, psicológica y sexual) y relacionarlos con aspectos demográficos, sociales, culturales y económicos de los jóvenes que las padecen proporciona la película más fidedigna de una realidad que lo último que merece es ser tomada como una curiosidad estadística más.



Es que nadie puede permanecer tranquilo después de saber que la tercera parte de los niños y adolescentes son golpeados de manera regular en sus entornos y que hasta uno de cada cinco de ellos recibe agresiones sicológicas (tan lesivas como las físicas) de sus padres, familiares y cuidadores, como lo revela la encuesta.

Liberar a los niños

y niñas de este flagelo debe ser

una política de Estado en un contexto de integralidad y transectorialidad, alejada de la retórica cortoplacista FACEBOOK

TWITTER

Y menos, ante la evidencia de que el 15,3 por ciento de las mujeres menores de 18 años y el 7,8 por ciento de los hombres están siendo hoy víctimas de algún grado de violencia en un contexto en el que solo se mediatizan los casos más aberrantes, entre anuncios de investigaciones exhaustivas de las autoridades que nunca llegan a nada y terminan desestimulando en los afectados cualquier intento de denuncia.



Lo grave es que los desenlaces de esta situación cierran el perverso círculo de violencia- impunidad-violencia, que, sin más, se desliza hacia una preocupante normalización del maltrato y el abuso que gran parte de los menores incluso consideran parte de su proceso de crianza y crecimiento; lo cual es simplemente inaceptable.



Dados los tiempos que corren, el impacto de esta situación sobre todas las aristas de la sociedad colombiana es tan negativo que en la cualificación del diagnóstico, verificación e interpretación de los números y proyección de estrategias para frenar su desborde, al lado del Minsalud han estado los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), la Agencia para el Desarrollo de EE. UU. (Usaid), Together for Girls y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); un grupo que imprime rigor a las conclusiones de la EVCNNA.



Aquí no queda más que tomar como inaplazable la tarea de atenuar estas cifras de vergüenza. Liberar a los menores de la violencia debe ser una política de Estado en un contexto de integralidad y transectorialidad, alejada de la retórica cortoplacista.



Es hora de ponerle atención a la Constitución, que consideró superiores los derechos de los menores. Darles su lugar sin duda liberará de otros afanes la agenda pública.

Los beneficios serán para todos.



editorial@eltiempo.com