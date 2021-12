Un problema global

Una reactivación con inflación, escasez y desabastecimiento, es una dura realidad que enfrentan hoy Colombia y el mundo. En ese contexto, son notorias las preocupaciones de productores, comerciantes y consumidores sobre productos que van desde la cerveza hasta los autos último modelo, pasando por los teléfonos celulares, los juguetes y las confecciones.

Si bien el 2021 fue el año de la reactivación económica global tras el desplome creado por la irrupción del coronavirus, el repunte ha venido acompañado tanto de una disparada de la inflación en buena parte de las economías ricas y emergentes como de fuertes disrupciones en las cadenas de suministro. Los altos costos de las materias primas, los insumos agropecuarios y los bienes intermedios, en especial del sector tecnológico, no solo están contribuyendo a la disparada de los precios al consumidor, sino generando desabastecimientos y escasez.



Esta es una tendencia global que está afectando distintos eslabones de las cadenas de producción en diversas industrias. Y a empresas de todos los tamaños. No es una situación que deba imputarse a una empresa en particular, por más liderazgo en el mercado que ostente. Durante 2021, la llamada ‘crisis de contenedores’ –dificultades en la logística de transporte y altísimos costos de fleteo desde Asia y otros centros manufactureros– impactó el comercio de microprocesadores y otros materiales cruciales en la producción de automóviles, teléfonos inteligentes y computadores. Este desbalance ya se está sintiendo en el mercado automotor en Colombia y muchos otros países.



La cerveza y otras bebidas alcohólicas son otro ejemplo. Distintos insumos como la cebada, el cartón y el vidrio están presentando estos problemas, y factores locales como los paros y los cierres ilegales de mitad de año alteraron las dinámicas de los inventarios y los abastecimientos. Infortunadamente, estos desequilibrios en el comercio internacional se traducen en crecientes dificultades para importar un abanico amplio de productos, incluyendo, por ejemplo, juguetes para esta época navideña.

Lo anterior se está registrando en medio de una dinámica de reactivación de la economía global. Es decir, la vacunación junto con la reanudación de una ‘nueva normalidad’ en fábricas, oficinas y comercios y las ayudas monetarias de los gobiernos empujan al alza la demanda que se enfrenta con graves restricciones desde la oferta. Como resultado, en unas economías y en unos productos más fuerte que en otros, los precios se disparan y varios productos escasean.



Es la dura realidad que hay que enfrentar. Más que una situación de anaqueles vacíos o la amenaza de una escasez generalizada de bienes básicos, algunos productos experimentan hoy oferta restringida de algunas presentaciones, altos costos de producción y disrupciones en los inventarios. Dado que la demanda está dinámica, ya las empresas de estas distintas industrias están abordando diferentes estrategias para enfrentar la problemática. No obstante, hay fuerzas globales que se salen del control local, y muchos analistas esperan que el 2022 sea el año que estos desajustes terminen de alinearse.



