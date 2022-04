Un problema de todos

Que cada día en el mundo se presenten 331.000 embarazos no deseados (más de la mitad del total que ocurren), según el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa), debe dejar de ser una estadística para convertirse en un tema que exige medidas para enfrentar esta situación, casi silente.



Para empezar, hay que decir que la reproducción y el desarrollo de la sexualidad como condición necesaria deberían ser siempre actos deseados y planeados. Sin embargo, aunque se atraviesa una época en la que, al menos en teoría, existen los medios para regular la fecundidad y garantizarla en condiciones satisfactorias, en realidad, para muchas mujeres esto se erige como un grave problema.

Y es que, en la práctica, muchas de ellas que literalmente no desean reproducirse siguen expuestas al riesgo de embarazos por estar en una edad que biológicamente lo permite y por llevar una vida sexual activa sin uso de métodos anticonceptivos adecuados. Lo anterior, como lo refuerza una investigación publicada en la ‘Revista Panamericana de Salud Pública’, bien porque se pliegan a prácticas tradicionales, por falta de educación, por coacciones de diferente índole para que no los utilicen o simplemente porque no pueden acceder a ellos. En otras palabras, porque pertenecen a un grupo con una necesidad no satisfecha de planificación familiar o anticoncepción, que en los países más pobres involucra a elevadas proporciones de la población.



A estas patente barreras hay que sumarles la penosa evidencia que da cuenta de que otro buen número de mujeres son forzadas a tener relaciones sexuales contra su voluntad, cuyas expresiones extremas son la violación, la violencia sexual y hasta la presión social para el inicio de estas actividades, como sucede en algunos grupos de adolescentes. Todos los anteriores casos terminan en embarazos que aumentan por mucho la cuenta de los no planificados en todos los lugares del planeta.



Y aunque podría pensarse que esta situación afecta más a seres jóvenes y sin pareja estable, lo cierto es que puede perjudicar a mujeres de todas las edades, principalmente de escasos recursos y bajo nivel educativo, sin dejar de lado que el fenómeno puede aparecer a cualquier nivel y acaba homogeneizándose por sus graves consecuencias, que no solo impactan en las afectadas, sino también en sus familias y en toda la sociedad.



Ante esta situación, en la práctica solo existen dos opciones: interrumpir el embarazo mediante un aborto inducido –donde el marco legal lo permite–, con todos los riesgos que esto conlleva, o continuar con la gestación. Ambas tienen consecuencias sobre la salud y las condiciones sociales y económicas de las mujeres y su entorno, lo que impacta –dado el elevado número– los indicadores sanitarios y de desarrollo de cualquier país.



Por un lado, de sobra son conocidas las complicaciones de los abortos realizados en condiciones inseguras, que en muchos lugares es uno de los principales desencadenantes de mortalidad materna, y, por otro, se ha demostrado que continuar con la gestación da lugar a hijos que en una gran cantidad no son deseados. Por todo lo que esto implica, los dos desenlaces exigen atención con responsabilidad social integral.

Urge que se lleven a la práctica las políticas existentes de educación sexual y reproductiva, en un marco que incluya programas educativos orientados al ejercicio de una sexualidad plena y responsable FACEBOOK

TWITTER

Urge, entonces, que se lleven a la práctica las políticas enunciadas de salud sexual y reproductiva en un marco de proyección que involucre programas educativos desde la primera infancia y extensivos a toda la familia, orientadas al ejercicio de una sexualidad plena y responsable y acceso universal a métodos modernos de anticoncepción a cargo del sistema de salud, que también debe proporcionar servicios y rutas de atención con protocolos plenamente difundidos. Lo anterior sin obviar la posibilidad de acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en armonía con las normas vigentes.



Todo lo anterior soportado en programas interinstitucionales orientados para que las mujeres compensen sus desigualdades en términos de educación, autonomía económica y oportunidades de desarrollo dentro de esa equidad que desde hace tiempo las comunidades modernas reclaman.



Aquí hay que ser realistas y decir que si bien el informe de Unfpa muestra un fenómeno mundial, Colombia aporta en promedios de embarazos no deseados cifras que podrían ser similares, y unos números de embarazos en niñas y adolescentes que desafortunadamente crecieron durante la pandemia, por lo que no sobra, además de lo dicho antes, preguntarles a los legisladores recientemente elegidos y a los candidatos que aspiran a la presidencia de la República cuáles son sus propuestas sobre estas materias. Las cifras y los desenlaces se encargan de insistirles en que por sus dimensiones no pueden ser marginales en ninguna agenda pública. Este es, sin duda, un asunto de enorme trascendencia humana y social ante el cual no se puede seguir cerrando los ojos.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com