Un primer paso

Está muy por debajo de la expectativa de los activistas y de lo pedido por el presidente Joe Biden tras las devastadoras masacres de 10 afroestadounidenses en un supermercado de Búfalo y de 19 menores y dos profesores en una escuela de Uvalde, Texas. Pero quizás el acuerdo legislativo que se está cocinando entre demócratas y algunos republicanos en el Senado podría marcar un punto de inflexión en el intento, hasta ahora fallido, de alcanzar una legislación federal que imponga algunas reglas para la venta de armas en Estados Unidos y que mitigue la tragedia cotidiana de los tiroteos o mass shootings, como llaman en el país a los “incidentes” en los que al menos cuatro personas resultan muertas o heridas.

El acuerdo –anunciado por 10 demócratas y 10 republicanos– contempla más verificaciones de antecedentes (penales y de salud mental) para compradores de armas menores de 21 años, dinero e incentivos para que los estados impongan líneas rojas que impidan que las armas lleguen a personas consideradas peligrosas, duras sanciones para quienes compren armas y se las entreguen a otros, con lo que alimentan el tráfico ilegal, y apoyo federal para estados que inviertan en seguridad escolar y salud mental.



Se dice que está muy por debajo porque los defensores del control de armas aspiran a que haya una prohibición total de los rifles de asalto, prohibición total de la venta de armas a menores de 21 años, prohibiciones de la venta de cargadores de gran capacidad y periodos de espera obligatorios en todas las compras, medidas que para cualquier país son obvias y regulares, pero que en EE. UU. constituirían una revolución, pues el porte de armas es un derecho consagrado constitucionalmente por la segunda enmienda, y hay poderosísimos grupos de poder que apuestan duro en todos los niveles para que fracase cualquier medida de control, como por ejemplo la Asociación Nacional del Rifle.

En su polémico razonamiento, mientras más personas ‘buenas’ posean un arma, más posibilidades habrá de que se pueda contrarrestar este tipo de asaltos. Reducir el acceso no reduce el crimen, para ellos. De ahí la propuesta de que los profesores anden armados en clase.



Pero el problema va más allá: EE. UU. es el único país del mundo que tiene más armas que habitantes. Estudios recientes hablan de que en el país hay alrededor de 393 millones en circulación. Es decir, hay 120 armas por cada 100 habitantes. Y aunque este tipo de incidentes no son exclusivos, en ningún otro país el fenómeno tiene esa magnitud. En el 2021 se reportaron 693 tiroteos de este tipo, y en lo que va de este año van más de 220. El conteo para las escuelas es más dramático: según The Washington Post, en 2021 hubo 41 tiroteos, y en el año que corre van 24.



Por eso urge que la legislación avance. Esta debería presentarse en los próximos días y aprobarse en julio, lo que sería un paso histórico para romper el tradicional atasco que pone a los republicanos a negar cualquier cambio y a los demócratas a hacer poco por temor a perder votantes. Es el momento de romper el paradigma de las armas en EE. UU. Está en las manos de 20 senadores y también de un pronunciamiento de la Corte Suprema. Pero se abre un camino esperanzador.

EDITORIAL