Un primer paso

El domingo pasado, como estaba previsto, se efectuaron en todo el país las elecciones para conformar los Consejos de Juventud. Por ser la primera cita en las urnas de los y las jóvenes del país con el fin de elegir a quienes tendrán la tarea de representarlos ante las autoridades locales, la expectativa era grande. Desde varias orillas, esta incluida, se aplaudió la cantidad de candidatos inscritos –más de 41.000–, al tiempo que se invitó a que los que se encontraban entre los 14 y los 28 años, y se habían inscrito previamente, acudieran masivamente a las urnas.



A la postre, la participación registrada no fue de la dimensión que muchos esperaban, hay que reconocerlo. Votaron 1’279.961 jóvenes, cuando estaban habilitados para hacerlo más de 12 millones. Pero un análisis más sosegado de la importancia de lo sucedido y sus efectos, como el hecho de que fueron elegidos 10.824 consejeros juveniles, permite ver lo acontecido con optimismo. Dicho coloquialmente, es necesario privilegiar la mirada sobre los beneficios que se derivan para el país de este ejercicio democrático.



Los factores en cuestión comienzan por el hecho de que fue el primer proceso de este tipo en la historia de Colombia y también de la región. Una experiencia inicial de la que ya es posible extraer varias y valiosas lecciones que es muy importante que se conviertan en ajustes para los siguientes comicios, dentro de cuatro años.

Hay que comenzar por decir que no se puede menospreciar que más de un millón de jóvenes hayan acudido a los puestos de votación. Todo, en un contexto en el que estuvieron en su mayoría ausentes movilizadores tradicionales del voto, ligados a las maquinarias. Es decir, estos votantes se interesaron en las elecciones de manera espontánea, convencidos, lejos de incentivos perversos bien conocidos en el país. Desde la óptica de este hecho, la cifra de participación ya no se ve tan decepcionante. El desconocimiento generalizado de esta nueva instancia de participación, aparte de los obstáculos que supuso la pandemia en todo el trayecto, sin duda también influyó. Desde los medios de comunicación –y aquí cabe un mea culpa–, el asunto cobró relevancia cuando ya estaba en su recta final. La importancia de este proceso electoral en un contexto como el que se vive fue valorada muy encima de los comicios, impidiendo así generar un clima más amplio para la participación.



De cara al futuro, el llamado es a seguir avanzando, tomando nota de las enseñanzas que dejó lo del domingo, claro, pero con la convicción firme de que este es el camino correcto, a sabiendas de que esta instancia de representación democrática es muy valiosa para el país, con un potencial enorme que habrá de desarrollarse en un lapso que puede ser de más de una década.



Se ha dado un primer y fundamental paso. Hay que ser pacientes. De algo ha de servir lo dicho por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien elogió el proceso y aseguró que debe ser ejemplo para toda el área. Por último, los comentarios de expertos que insisten en la necesidad de ser creativos, tanto en los incentivos para los jóvenes como en los mecanismos electorales –quizás menos análogos, más digitales–, no pueden caer en saco roto.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com