Un pobre balance

Si una lección se ha aprendido en la lucha contra el crimen es que lo que más les duele a las mafias son los golpes contra sus bolsillos. Hemos visto que cuando la justicia y la Fuerza Pública logran sacar del juego a un poderoso capo no tardan en aparecer nuevas cabezas en la hidra delincuencial, en muchas ocasiones más poderosas que su antecesor. La historia suele ser diferente cuando, además de la caída del poder criminal, se suman éxitos contra sus finanzas ilegales. Esto los hace más vulnerables.



Ese fue el espíritu con el que desde mediados de los 90 Colombia, en medio de una larga y costosa lucha contra el narcotráfico, empezó a modernizar su arsenal legal contra las fortunas ilegales. Con la Ley de Extinción de Dominio sacada contra viento y marea en el Congreso en 1996, en plena época de la narcopolítica, se anunció un revolcón que debía poner esas fortunas mal habidas en manos del Estado, con procesos más rápidos, en la medida en que la extinción no quedaba amarrada a la existencia de una condena penal contra el poseedor de los bienes y que la carga de demostrar la legalidad del origen de la propiedad cuestionada quedaba en cabeza de los titulares de la misma.

Hoy, como lo reveló un profundo informe de este diario el domingo pasado, el balance es francamente pobre. En promedio, de cada 100 bienes y propiedades incautados, solo 15 han terminado efectivamente en manos del Estado, aunque en muchos casos se trata de procesos iniciados hace años y de los costos millonarios que implica para la Nación la administración de esas incautaciones. La liquidación de la malhadada Dirección Nacional de Estupefacientes –que terminó convertida en pasto de políticos corruptos– y la creación de la SAE han contribuido sí a hacer más transparente y eficiente esa administración (el Estado logró ingresos por 2,7 billones de pesos entre 2015 y 2021 por este rubro), pero la mora que aqueja a todo nuestro aparato judicial también ralentiza la extinción. Así, en el mismo lapso de 2015-2021 mencionado las autoridades ocuparon 16.522 propiedades cuyo valor estimado es de al menos 22 billones de pesos. En 2021 la Fiscalía ocupó 7.261 bienes por valor de 8,3 billones. En ese mismo lapso se extinguió la propiedad sobre 636 bienes, por valor de 488.875 millones.



Lo que inicialmente se pensó como un proceso casi ejecutivo que debía tomar no más de dos años se está tardando diez o más, en el caso de los bienes afectados bajo las reglas de juego anteriores al 2014, cuando se reformó la figura y se agilizaron varios trámites. Pero incluso en los procesos nuevos el promedio de duración de uno de estos puede rondar los cuatro años.



Reforzar la efectividad de la extinción de dominio es urgente. No solo se requiere aumentar el número de fiscales, jueces de extinción (que, por cabeza, adelantan en simultánea unos 140 casos, en promedio) sino afinar y hacer mucho más transparente el proceso por el que los bienes incautados o van a parar a manos de las instituciones públicas que pueden volverlos de utilidad social o se liquidan bajo las reales condiciones del mercado, en procesos transparentes.



La guerra contra el crimen se gana también, y de manera contundente, en los despachos judiciales que deben demostrar, con fallos judiciales y a tiempo, que el crimen no paga.

EDITORIAL