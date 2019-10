Un pesado costo

Tener claro que el 4,3 por ciento del producto interno bruto nacional es consumido por el sobrepeso y la obesidad que padece más de la mitad de la población debería ser la cereza que le faltaba a este agrio postre para que todas las autoridades, sin distingo, les presten atención a estos problemas de marca mayor dentro de la salud pública

Porque, pese a las advertencias, las evidencias y las estadísticas reiteradas procedentes de diferentes aristas sanitarias, que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) haya dado cuenta concreta de esta abultada factura es, más que un campanazo de alerta, un imperativo para actuar.



Y si a esto se suma que el gasto de Colombia está por encima del promedio mundial por este rubro, las reacciones deberían ser más urgentes. De hecho, esta medición se hizo sobre los 36 países que integran este club, y concretamente deja ver que por estos lados, donde hay ingresos medios y bajos, el impacto es mucho más dañino que en otros lugares.

De no poner los frenos necesarios, el impacto de estos flagelos reducirá la esperanza

de vida en tres años antes de

dos décadas FACEBOOK

TWITTER

Basta ver que gastar 43,7 dólares per cápita solo en atención de salud es una pesada carga que podría atenuarse si se tomaran medidas efectivas ya descritas, pero que se dilatan por muchas razones de conveniencia.



El problema se agrava solo en este componente económico si se tiene en cuenta que, según el riguroso documento emitido por la Ocde, en las próximas tres décadas el sobrepeso y la obesidad crecerán de manera exponencial, a tal punto que se cobrarán hasta 92 millones de vidas solo en sus países miembros, que, paradójicamente, son los que promueven las mejores prácticas para sus habitantes.



Para la muestra está que de no poner los frenos necesarios, el impacto de estos flagelos reduciría en tres años la esperanza de vida antes de dos décadas. No solo por el lado de la salud, porque, según las cuentas de la Ocde, en el aspecto laboral, a Colombia la obesidad le cuesta el equivalente a 3,7 billones de pesos por causa del ausentismo creciente, las jubilaciones tempranas por incapacidad, el impacto en las tasas de empleo, y unas altísimas pérdidas por gente que va a trabajar enferma.



Lo curioso es que la misma Ocde conoce las recetas para atajar este desangre económico y de bienestar, tanto que advierte que una mera reducción del 20 por ciento en las calorías que aportan los grupos de alimentos que más producen obesidad y sobrepeso evitaría el desarrollo de hasta 1,1 millones de casos de males cardiovasculares, diabetes y varios tipos de cáncer en los 42 países incluidos en el análisis.



El informe también pone sobre el tapete la reformulación de alimentos, los impuestos saludables, el fomento de la actividad física, de las medidas preventivas y otras que, no obstante los rigurosos estudios que las respaldan, ya forman parte del paisaje.



Pero el asunto se debe tomar en serio. Si bien el bienestar de la gente no impacta tanto en la conciencia colectiva, preocupa saber que si no se aplican medidas en este sentido, se tendrían que aumentar por lo menos 0,62 puntos porcentuales en los impuestos generales, solo para atender a los enfermos. Si poco interesan los males que esto le deja al bienestar, es hora de que por lo menos se piense en el bolsillo.



editorial@eltiempo.com