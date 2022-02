Un paso trascendental

La decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional, que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación es, a todas luces, trascendental. Además del respeto institucional que implica acatar el fallo, su impacto admite miradas desde diferentes aristas, dado el efecto histórico en nuestra sociedad. En primer lugar, es un punto de partida para abordar el problema de salud pública en que se ha convertido el aborto inseguro en el país, al igual que la consolidación de este hecho como el derecho que es y sus aportes dentro del marco de la justicia social.



(También le puede interesar: Asesinos a sueldo)

Es claro que el foco del primer aspecto debe ponerse sobre los más de cuatrocientos mil abortos que, de acuerdo con estimaciones de organizaciones académicas, se realizan anualmente en el país –la mayoría de ellos en la clandestinidad– y que terminan por engrosar las complicaciones y la mortalidad materna, al punto de que se cree que entre el 20 y el 30 por ciento de las mujeres que se enfrentan a un procedimiento de este tipo presentan riesgos que configuran una de las principales causas de mortalidad materna, sobre todo en los segmentos de la población más vulnerable.



Se estima que la razón de letalidad por aborto es de casi 30 por cien mil nacidos vivos y que en algunos casos puede llegar a duplicarse. De ahí que la decisión de la Corte debe apuntarle, sin ningún esguince, a acabar con esta práctica ilícita y disponer de las condiciones para que las mujeres, de forma libre e informada, puedan decidir por la finalización de su embarazo, ojalá de manera temprana y en escenarios en los que se ha descrito que las complicaciones son menores de uno en un millón. En últimas, todo debe contribuir a fortalecer el respeto por la dignidad de las mujeres y a lograr la mejor salud y el bienestar posibles, en un marco de autonomía reproductiva.

Urge reforzar políticas integrales de salud sexual y reproductiva e instar a que el Congreso haga por fin la tarea pendiente. FACEBOOK

TWITTER

También es imperativo entender que a esta decisión se llegó como producto de largas discusiones –aún no terminadas– desde 2006, cuando el mismo Tribunal despenalizó el aborto en tres causales; los resultados consistentes de este fallo requieren de un proceso para que la sociedad entera lo conozca y lo acate en su verdadera esencia, en un ejercicio de Estado que implica responsabilidades a todo nivel en términos de educación y pedagogía, que evite caer en el precepto de que lo que se oficializó fue un mecanismo que diluye la responsabilidad sobre los embarazos por parte de hombres y mujeres.



Es un tema sensible, claro. En ese sentido, frente al límite de las 24 semanas de gestación para abortar sin condiciones y sin penalización, que ha sido uno de los puntos de gran controversia, hay muchas inquietudes en espera de que se conozca todo el texto del fallo.



Así mismo, urge reforzar políticas integrales de salud sexual y reproductiva que desde la infancia no solo provean el conocimiento, sino los recursos y las coberturas para un ejercicio pleno en este sentido, sin dejar de lado que el Congreso de la República tiene que asumir –de una vez por todas– su papel y reglamentar como corresponde este tema.



Por último, hay que resaltar que lo aprobado fortalece las libertades y el empoderamiento de las mujeres, quienes tendrán la responsabilidad de decidir, sin ninguna presión distinta a la de su conciencia, conocimiento y autonomía, si quieren continuar o no con la gestación.

EDITORIAL