Un país con más años

La de cuántos colombianos somos es una cifra que, con razón, acapara la atención de la opinión cada vez que se revelan los resultados de un censo de población y vivienda. Esta semana se dieron a conocer los más importantes –faltan todavía algunos– del efectuado el año pasado, y el resultado, en lo que a este interrogante concierne, arroja que en el territorio nacional habitan 48’258.494 personas, 5,4 millones más que en 2005, fecha del conteo precedente.

Pero si bien este dato puede ser el más popular, con él se revelaron otros igual o más relevantes y que dan, en buena hora, una idea clara de qué está pasando en Colombia en términos demográficos. Información fundamental para que las decisiones adoptadas tengan un piso más firme.



Antes de entrar en detalles, hay que referirse a la importancia de contar con una fotografía actualizada y nítida de la sociedad en la que vivimos. No son pocos los debates, o los indicadores, que podrán revaluarse gracias a este ejercicio censal que alcanza a cuestionar supuestos que habían hecho carrera. Desde el ingreso per cápita hasta el índice de desempleo deberán revisarse a la luz de los hallazgos.



Merece destacarse el trabajo del Dane, que logró sacar adelante esta tarea incorporando novedades tecnológicas y metodológicas que redundaron en la calidad de la información recolectada. Reconocimiento que no implica hacer oídos sordos a las recomendaciones hechas desde distintas esferas, en particular las del Comité de Expertos, y que deberán acogerse con miras a futuros ejercicios. La velocidad con la que están teniendo lugar las transformaciones demográficas en Colombia le da pleno sentido al mandato legal de adelantar un conteo de esta envergadura cada diez años, sin omisiones.



Dicho lo anterior, lo primero que debe resaltarse de los resultados revelados es que el país está envejeciendo. Si en 1993, por cada diez individuos menores de 15 años había dos mayores de 60 años, ahora esa cifra es de seis. La baja en las tasas de natalidad se combinó con un aumento de la esperanza de vida, atribuible a la mayor cobertura del servicio de salud, los avances médicos y los menores índices de violencia, entre otros factores.



Tal realidad obliga a retomar cuanto antes la discusión sobre las reformas que exige el actual sistema pensional, para hacerlo viable y aumentar su cobertura. Las cifras muestran que llega a su fin el llamado bono demográfico, que mide la proporción entre población en edad de trabajar y dependientes. Aparte de que la informalidad laboral es un desafío, vale la pena definir quién va a pagar las mesadas de las futuras generaciones de jubilados.



Parece claro, con base en estos resultados, que estamos cerca de alcanzar el pico de crecimiento, tal y como ocurre en otras naciones del hemisferio occidental, al igual que en Japón. Es vital que se incorpore esta óptica a la hora de trazar hojas de ruta y diseñar políticas públicas en campos como la salud y la educación. En cuanto al primero, el reto pasa por hacer sostenible un sistema que aún no logra salir de cuidados intensivos y se enfrenta a costos más elevados, asociados al cuidado de una población de adultos mayores al alza. En lo concerniente a la enseñanza, una probable baja en la demanda hará que la disyuntiva entre cobertura y calidad vuelva al primer plano.

De igual forma, se confirma lo que ya se anunciaba desde múltiples frentes acerca del nuevo lugar de las mujeres en la sociedad: no solo hubo un aumento, calificado por el director del Dane como drástico, en el número de hogares en que estas son cabeza (de tres de cada diez en 2005, a cuatro), sino que creció la proporción de aquellas que asisten a instituciones de educación superior (del 27, 7 por ciento se pasó al 36,5).



En suma, el censo muestra una tendencia indiscutible hacia un país más urbano, con familias cada vez más pequeñas que habitan inmuebles con acceso mayoritario a servicios públicos, lo cual es una buena noticia. Entender que vienen otros desafíos es clave, en medio de grandes disparidades regionales.



Es significativo que, por primera vez en nuestra historia republicana, cerca del 2 por ciento de los censados reconozcan haber nacido en otra nación. Con la evolución del fenómeno migratorio venezolano, el número aumentará y eventualmente dará lugar a un proceso de asimilación que nos podría hacer mucho bien si se toman las decisiones correctas.



En conclusión, hemos cambiado de manera sustancial no solo frente a la Colombia de 11 millones de personas de 1950, sino a la de 41 millones de 2005. Y esa progresión va a seguir. Ojalá esa madurez que estamos adquiriendo se note en las decisiones que deberemos tomar en los años por venir.



EDITORIAL

