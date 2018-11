Un pacto por el futuro

Las marchas de los estudiantes a favor de la educación pública, que se han convertido en un hecho político innegable sucedido todos los jueves durante el último mes, han servido para verles las caras a estas nuevas generaciones de colombianos comprometidas con el futuro de la sociedad. Ha habido en las últimas semanas los contratiempos que suelen enrarecer las protestas en el país: la aparición de encapuchados que pretenden deslegitimar los reclamos urgentes y ensombrecer la alegría de la causa, la apropiación de la lucha por ciertos políticos oportunistas, las quejas que suenan a intentos fallidos de criminalizar las marchas.

Pero la verdadera noticia, muy por encima de las contingencias de cada jornada, ha sido la convicción con la que los estudiantes han asumido su justo llamado al Estado –y a su nuevo gobierno– para que no solo salde su deuda histórica con la educación, sino para que, a través de los jardines, los colegios y las universidades públicas, de verdad dirija a Colombia hacia un futuro en el que se dé por fin la elusiva equidad.



Es precisamente esa palabra, ‘equidad’, la que podría emparentar las manifestaciones estudiantiles con las más importantes promesas del mandato de Iván Duque. Dicho de otro modo: estas marchas podrían ser vistas y tomadas, desde un gobierno que en varias ocasiones ha dado muestras de creer en la conciliación –y desde una presidencia a la que incluso sus rivales le han reconocido una importante vocación a unir a la sociedad colombiana–, como una oportunidad de oro para darle un renovado aire al país y empezar un capítulo nuevo que ponga de acuerdo a la ciudadanía en la idea de que la justicia social empieza en las aulas.

Si algo ha sido particular en la carrera política del presidente Duque, más allá de las ideologías y los pulsos electorales, ha sido la invitación a la cultura y la educación –a la redención y el futuro en paz que se encuentran en estos dos sectores– que él mismo les ha estado haciendo a las nuevas generaciones: desde sus días como gestor y como columnista, Duque ha estado insistiendo en una nueva Colombia que asimile las lecciones del pasado y mire con respeto a los antecesores, pero que se permita a sí misma una nueva era sobre la base de lo fundamental.



Ha llegado la hora de notar que la causa de la educación, tal como la han estado defendiendo los estudiantes las semanas pasadas, puede convertirse sin ningún problema –pues se encuentra en el sustrato de su propia propuesta– en la principal del Gobierno.



Hoy, precisamente, cuando se reúnen el Gobierno y los líderes universitarios, haría bien el presidente Duque en invitar al movimiento estudiantil a firmar un pacto a largo plazo por la educación que defienda la Colombia que ambas partes han estado anhelando, cada cual desde su propia lengua. En ese sentido y en esos términos, los representantes de los estudiantes no deberían dudar en rubricar ese acuerdo.



Y es que no se trata, como tantas veces, de encontrar la manera de desmantelar la movilización. Se trata de empezar el futuro que tanto el Gobierno como el estudiantado han estado buscando, cada uno por su lado.



