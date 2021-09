Con la decisión de la fiscalía de Nicaragua de ordenar la detención del escritor Sergio Ramírez Mercado, a quien acusa de “incitar” al odio y “conspirar” contra la soberanía, no solo se comete un nuevo atropello contra las libertades, entre ellas la de la libre expresión, sino que se confirma la decisión del dictador Daniel Ortega de atornillarse al poder.

Ramírez, respetable novelista, ganador del premio Cervantes de Literatura y Alfaguara, entre otros, quien es un antiguo columnista de este diario y participó en la revolución que derrocó a Anastasio Somoza en 1979 y fue vicepresidente del país entre 1985 y 1990, como buen demócrata se distanció del régimen cuando se dio cuenta de que Ortega comenzaba a mostrar las mismas orejas del viejo dictador a quien había sacado del poder.



Por ser un convencido del respeto de las libertades, por defender a su país de los atropellos de la tiranía, ahora es perseguido como los otros 34 opositores que ha detenido Ortega en los últimos meses, entre ellos siete aspirantes a la presidencia.

Como pocos, Sergio Ramírez conoce bien el monstruo y con valor se ha enfrentado a él armado con su pluma y sus convicciones. Y ya sabemos que la prensa libre es un enemigo de los tiranos. Apenas hace un mes ordenó cerrar el diario La Prensa, el más antiguo de ese país, y allanó sus instalaciones.



Es de colegir, entonces, que a Ortega no le hace gracia el último libro de Ramírez, Tongolele no sabía bailar, comentado por el mismo autor en su pasada columna en estas páginas. “La represión que se da en Nicaragua a partir del mes de abril del 2018…, y que deja como saldo la muerte de más de 400 víctimas, jóvenes y adolescentes en su inmensa mayoría, está dentro de esta novela”, dice allí Ramírez, quien ayer afirmaba: “… las únicas armas que poseo son las palabras y nunca me podrán silenciar”. Y no lo podrán hacer con la prensa libre y el mundo demócrata que lo acompaña y levanta la voz solidaria contra la tiranía.

