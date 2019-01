Un nudo gordiano

La del nudo gordiano es una imagen que da buena cuenta de la situación en torno al pedido del Gobierno colombiano a su similar de Cuba para que haga efectivas las órdenes de captura, ya vigentes, contra quienes conformaban el equipo negociador del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Se trata de un pedido que responde a un propósito del Gobierno de dejarle muy claro a esta guerrilla que solo quedará abierta la puerta de la negociación si cumple las exigencias planteadas, que comienzan por la liberación de todos los secuestrados en su poder y el cese de las acciones violentas.



Porque ninguna de las alternativas posibles para desenredar la cuerda de un asunto que tiene un poderoso contenido político y una trascendencia internacional, que va en aumento, parece viable a estas alturas.



Por un lado, tienen peso los argumentos de quienes insisten en que el país debería cumplir con el compromiso que le atañe en los protocolos de este intento de negociación y que esto prevalece sobre cualquier otra consideración. Es una postura que, sobre todo, tiene en cuenta la necesidad de que más adelante, nuevas e hipotéticas negociaciones sean posibles y encuentren apoyo entre la comunidad internacional.



Pero hay que decir también, apelando al realismo, que el escenario que tal opción supone es hoy una utopía. La forma imprevista como se produjo la ruptura –no como se esperaba, debido a la llegada a un ‘punto muerto’ en la negociación– hace inviable el cumplimiento de lo allí establecido. No se ve factible, por razones propias del momento político que involucra la sensibilidad de la opinión pública, tras el atroz atentado del jueves pasado, ver a los comandantes de esta organización replegándose en la selva durante un cese de operaciones de la Fuerza Pública por 48 horas.



Tampoco parece realista que el Gobierno cubano cumpla con la exigencia hecha por Colombia de capturar a los negociadores y enviarlos de regreso al país. Que la acción contra la Policía Nacional haya sido considerada terrorista por la comunidad internacional, incluido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no parece implicar –aunque el debate está abierto– una obligación para que el país caribeño actúe en tal sentido. Frente a esta disyuntiva, el Gobierno de la isla ha preferido darles prelación a los compromisos de los mencionados protocolos. Es esta una postura cuando menos respetable.



Como puede verse, es un auténtico callejón sin salida. Una papa caliente: ni Cuba los extraditará, ni estos pueden hoy partir con rumbo a otro país. Los garantes, Chile y Noruega, tienen posiciones divergentes. Una coyuntura que seguramente evolucionará en los próximos días según cuáles sean las repercusiones de este hecho en el ajedrez geopolítico de la región. Este no es el mismo de hace unos años o, incluso, de hace unos pocos meses, lo que hace para Cuba más incómodo el actual estado de cosas.



Las cartas están sobre la mesa. Y, tal y como están las cosas, solo un hecho imposible de prever hoy podría destrabar la situación, desenredar la cuerda. De lo contrario, es probable que la indefinición se prolongue por un largo lapso.



