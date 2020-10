Un momento muy difícil

Inquietante, muy inquietante, el curso que han tomado los acontecimientos en la última semana en la carrera presidencial en Estados Unidos, luego de lo desastroso que resultó el primer debate entre Donald Trump y su rival, Joe Biden, y la confirmación, el viernes en la madrugada, de que el presidente dio positivo en una prueba de covid-19, al igual que su esposa, Melania.

Es un escenario que se empezó a complicar a apenas un mes de las elecciones (3 de noviembre) con las explosivas revelaciones de ‘The New York Times’ de que el mandatario no ha pagado más de 750 dólares de impuestos en los últimos años, y que se enrareció aún más con la confirmación de la infección coronavirus de la pareja presidencial, un estornudo global que en las primeras horas elevó la cotización del dólar y provocó el descenso del precio del petróleo.



El martes, durante el primer duelo directo entre Trump y Biden, se esperaba lo que en Colombia se conoce popularmente como una pelea de ‘tigre contra burro amarrado’. Por la experiencia televisiva de Trump, por su histrionismo, por su vocación de superar las líneas rojas alejado de los convencionalismos y del respeto debido a su oponente, podría aplastar a un demócrata que en los debates de las primarias de su partido se mostró dubitativo y poco competitivo en este tipo de formatos.



Pero no fue así. Biden, consciente de su debilidad, saltó a la ofensiva y asestó sonoros golpes a un Trump que entre sorprendido y acosado contraatacó con interrupciones y descalificaciones personales que al final lograron su cometido de sacar de casillas al exvicepresidente. Ese fue el error de Biden, ponerse al mismo nivel de su rival para llamarlo “mentiroso” y luego “payaso”, aunque se haya excusado de inmediato. Si algo no puede perder un presidente es la serenidad y la cordura en los momentos de presión. Lo de Trump fue lo acostumbrado y muy conocido ya, pero, en suma, los dos quedaron en deuda en cuanto al talante para liderar a la superpotencia.



El balance final fue un debate caótico, que se le salió de las manos al moderador y en el cual no se habló de programas, de fórmulas de salida a la crisis económica provocada por el coronavirus, ni mucho menos planteó respuestas a las dudas del 10 por ciento de indecisos, ese grupo al que en teoría van dirigidos este tipo de eventos. Temas claves como el sistema de salud o las protestas antirracistas pasaron casi inadvertidos.



Pero si lo sucedido obligó a pensar en el rediseño de la fórmula de los debates futuros, la madrugada del viernes planteó un escenario difícil de digerir para el país. El positivo de Trump por coronavirus y su traslado a un hospital “por precaución” lo obligan a suspender los actos de su campaña por al menos dos semanas y se constituyen en una terrible y dolorosa paradoja para el líder republicano, que desde el principio se mostró más escéptico del impacto del virus y que incluso en el debate pasado se burló de su oponente por su uso constante de tapabocas.

Fue Trump el rey de las noticias falsas relacionadas con el covid-19, el que habló del consumo de clórox y de medicamentos que la ciencia no había probado integralmente, el que presionó para que cesaran las cuarentenas y se reabriera la economía. A hoy, los más de 207.000 muertos y los 7,3 millones de casos evidencian la fragilidad de su gestión en este punto tan trascendental, y su contagio no es más que el colofón de una historia que se veía venir por el temerario mensaje de invulnerabilidad que el mandatario quería hacerles llegar a sus electores.



En esta nueva dinámica, es claro que, al menos en lo inmediato, el covid-19 vuelve a tomarse la campaña presidencial, lo cual no le conviene a Trump, a menos que venza al virus rápidamente y suceda lo mismo que con otros célebres negacionistas como el primer ministro británico Boris Johnson y el presidente brasileño, Jair Bolsonaro. Ellos, luego de superar la enfermedad, crecieron en popularidad. Por eso no falta en EE. UU. quien piense que su positivo es una estrategia de campaña en vista de su mal desempeño en los sondeos, en los que es superado por Biden.



Por los lados del demócrata, la enfermedad del mandatario lo tiene que llevar a replantear su estrategia de campaña. Por una parte, lo obliga a tomar menos riesgos en cuanto a presentaciones públicas y demás, y, por otra, su tono respecto a las críticas al mandatario debe cambiar, pues no sería bien visto que arremetiera contra él en su momento de mayor debilidad. Ecuaciones y cálculos políticos que ponen al país en un momento de gran incertidumbre en medio de una las mayores polarizaciones de la historia reciente de una democracia que históricamente ha sido faro en Occidente, pero que hoy vive uno de sus momentos más oscuros.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com