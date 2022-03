Un mes después

El próximo jueves se cumplirá un mes de la invasión de Rusia a Ucrania. Un hecho cuya trascendencia en relación con lo que viene para la humanidad todavía no se logra dimensionar. Al contrario de lo que creía Vladimir Putin, la inaceptable agresión bélica no fue cuestión de unos pocos días. Todo apunta a que en Moscú imaginaban que la resistencia del país invadido sería mínima y a estas alturas ya estaría en el poder, instalado en Kiev, algún gobernante afín al Kremlin.

No fue así. Ucrania ha sabido resistir. Eso sí, a un costo enorme. Al escribirse estas líneas, la cifra de los militares ucranianos muertos rondaba los 1.300, mientras que la de civiles se acercaba a los 800, entre ellos 58 niños. Hay que lamentar también las vidas perdidas del lado ruso: Estados Unidos ha calculado esta cantidad en 7.000, mientras que el Gobierno ucraniano habla de 13.000. Y un hecho también grave: se ha generado un dramático éxodo masivo de ciudadanos ucranianos: más de 3,2 millones han abandonado el país.



El caso es que el panorama de este conflicto muestra hoy a Rusia arremetiendo infamemente contra las ciudades, dirigiendo sus misiles contra blancos en los que se encuentran refugiados civiles, como el teatro de Mariúpol, e incluso contra hospitales, como en el atroz caso del hospital infantil de esta misma ciudad. Son actos reprochables desde cualquier punto de vista, que les dan la razón a quienes cuestionan severamente la capacidad de Vladimir Putin para sentir algún grado de empatía con los demás miembros de la especie. Ojalá no queden impunes. Al mismo tiempo, sus tropas en tierra reportan avances, pero a un ritmo, reiteramos, mucho menor del previsto e incluso con algunos retrocesos.



Para muchos en el mundo es difícil aceptar este estado de cosas, sobre todo para quienes siguen en tiempo real cómo se va desarrollando la barbarie ante una actitud ambigua de las potencias de Occidente, que se resisten a actuar militarmente en defensa de Ucrania. Es una postura comprensible para quienes tienen un cierto conocimiento de la situación, dado el peligro de que la guerra escale y desemboque en un conflicto con armas nucleares, pero que muchos en el mundo no terminan de entender.



En ese orden de ideas, Estados Unidos y sus aliados siguen empeñados en lograr que esta aventura militar le represente a Putin un enorme costo a su economía mediante un arsenal de sanciones sin precedentes. Ahora el nuevo objetivo son los multimillonarios de su país, cercanos la mayoría a él. La apuesta es que las duras medidas hagan mella en este exclusivo club y sean ellos quienes terminen presionando a Putin para que cambie de estrategia en Ucrania.

Al mismo tiempo, las miradas comienzan a dirigirse a China. Este país ha mantenido una particular posición en la que condena la guerra, pero sin poner en riesgo los lazos que la unen con Rusia. El interrogante es hasta qué punto será funcional para sus intereses dejar que escale la tensión entre Washington, Bruselas y Moscú. Consciente, tal vez, de que el impacto que este pulso va a tener en la economía mundial tarde o temprano acabará perjudicándola, China comienza a dar señales de involucrarse más, en el rol de mediador. Las conclusiones de la videollamada de dos horas que el viernes sostuvieron el presidente chino, Xi Jinping, y su par estadounidense, Joe Biden, apuntan en esa dirección y encienden una luz de esperanza. Otro actor relevante aquí, el papa Francisco, también intenta crear un clima de diálogo. El pontífice ha hecho lo que ha estado a su alcance para parar la guerra, pero cuidándose –lo que le ha generado críticas– de no señalar directamente ni a Putin ni a Rusia para evitar así acortar el terreno que tiene como posible facilitador.



Hay que recordar que conversaciones ya ha habido: las que han tenido lugar en Bielorrusia con las partes sentadas frente a frente, pero sin mayores logros, ni siquiera en el plano humanitario. Este balance decepcionante puede reforzar la idea de que hace falta un facilitador de alto nivel para que se empiecen a dar pasos firmes hacia el fin del horror. Y es que nadie quiere que el estado de cosas se prolongue. No solo por las vidas y la destrucción. La economía mundial da señales claras de sentir el impacto de las acciones bélicas: la curva de bonos del Tesoro estadounidenses y europeos a corto y largo plazo ya se aplanó, lo que muchos conocedores interpretan como indicio evidente de tiempos difíciles que se avecinan. La ONU acaba de alertar sobre cómo la escasez de granos de origen ucraniano puede generar hambre no solo en este país, sino en muchas otras regiones del planeta.



El principal peligro hoy es que la guerra en Ucrania se vuelva paisaje. Evitarlo incluye no permitir que la arremetida de Moscú pase a contemplar el uso de armas atómicas tácticas o químicas contra los ucranianos. El planeta debe entender el riesgo que se asoma y movilizarse para, de nuevo, un mes después, encontrar cómo parar a Putin.



EDITORIAL

