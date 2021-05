Un mes de paro

En medio de otra jornada marcada por marchas en paz, pero también por graves incidentes de violencia y vandalismo, el viernes pasado el país completó un mes de agitación social y alarmantes afectaciones del orden público que han golpeado la economía nacional. Por un lado, Colombia ha asistido a 30 días de movilizaciones, expresiones pacíficas de descontento para darles voz a quienes reclaman atención, dadas sus carencias seriamente agudizadas por la pandemia.

Pero también han sido cuatro semanas de muy preocupantes episodios de violencia, de saqueos, de bloqueos que han afectado gravemente derechos fundamentales de millones de colombianos, como lo recordó el viernes el Consejo Gremial Nacional. Los empresarios le pidieron al Gobierno, de manera tajante, recurrir a la fuerza legítima del Estado para poner fin a estas obstrucciones de la red vial. Sobre todo en el suroccidente del país, donde anteayer se volvieron a registrar enfrentamientos armados en las calles de Cali y escenas de civiles disparando armas de fuego con la aparente complacencia de policías en algunos casos. Sucesos que motivaron el desplazamiento del presidente Iván Duque, quien, ante lo complejo de la situación, anunció el máximo despliegue de asistencia militar.



De vuelta con el balance, hay que anotar que la Fuerza Pública ha estado en el ojo del huracán. Las cifras deben todavía decantarse. Aun así, se habla de por lo menos 43 personas fallecidas, sin que haya certeza sobre cuántas de estas muertes están relacionadas directamente con las protestas, y de 1.069 heridos. De igual forma, son más de veinte las denuncias de episodios de violencia sexual y más de un centenar las de posibles desaparecidos. El Gobierno ha sido categórico en que estos episodios serán rigurosamente investigados, y severamente sancionados sus eventuales responsables, al tiempo que ha activado mecanismos de búsqueda. Tiene que ser así, por justicia, y porque la comunidad internacional requiere con urgencia un parte de tranquilidad.



Por otro lado, esa minoría que en las calles insiste en recurrir a la violencia y al vandalismo indiscriminado ha actuado de manera inaceptable al destrozar la propiedad pública y privada, así como con ataques a las sedes del Poder Judicial. La recurrencia y sistematicidad de las arremetidas sobre este último blanco causan especial preocupación. Tres policías han muerto, 1.116 han resultado heridos y se han producido ataques infames, como el que sufrió la patrullera víctima de violencia sexual en Cali. Mención aparte merecen los episodios en los que es evidente la huella del crimen organizado y que obligan a una exigencia a fondo de la Fuerza Pública para neutralizar a quienes los promueven. El Estado tiene la obligación de actuar con total firmeza y decisión contra aquellos que impiden la libre circulación en las carreteras en forma coordinada y con objetivos criminales.



En este orden de ideas, es urgente una actitud de diálogo y respeto hacia la protesta social pacífica, así como un actuar eficaz y contundente dentro del marco legal frente a quienes están pescando en río revuelto. Trazar el límite entre uno y otro es para el Ejecutivo una tarea diaria que requiere mucha ponderación y criterio. Y es que los costos en una coyuntura de crisis histórica de la economía debido a la pandemia son gigantescos. Más de un mes de paro nacional ha generado un impacto billonario en el aparato productivo del país. Según cálculos del Ministerio de Hacienda, la economía ha sufrido pérdidas por alrededor de 10,8 billones de pesos en estos 30 días. En especial los bloqueos –que el Comité del Paro se ha negado reiteradamente a rechazar y ahora justifica– han asfixiado regiones enteras.

El 22,2 por ciento de las empresas han suspendido sus operaciones, mientras que una de cada cuatro en el Valle ha dejado de funcionar. De continuar los bloqueos, la destrucción de puestos de trabajo será imparable. Los costos de un paro que no parece acabarse no solo golpean la mayoría de los sectores productivos, sino que también amenazan con descarrilar la senda de la economía nacional hacia la reactivación.



Queda claro lo que está en juego. Y de ello tienen que tomar nota en la mesa de negociación, lo que no parece ocurrir. El mencionado pronunciamiento del Comité del Paro justificando los bloqueos confunde a la opinión sobre cuáles son sus verdaderas prioridades en medio de incomprensibles ambigüedades. Por la vía de la humildad, todos los que tienen en sus manos superar esta complejísima coyuntura deben aportar para que la profunda herida que hoy nos duele a todos por igual comience a sanar. Su cicatriz ha de ser signo de una sociedad que en un momento crítico supo interpretar el desafío que tuvo por delante: despojarse de orgullos, dejar de lado actitudes provocadoras, para escuchar al opuesto, reconocer y enmendar los propios errores, y trazar así la hoja de ruta del futuro en clave de cooperación e inclusión.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com