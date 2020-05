Un informe inquietante

Inquietante, por decir lo menos, el informe presentado ayer por la ONG Human Rights Watch (HRW) y los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la prestigiosa Universidad Johns Hopkins, que advierten que de no hacerse una intervención profunda sobre el terreno, el impacto del covid-19 en Venezuela podría provocar una tragedia sanitaria de consecuencias incalculables, tener un amplio alcance regional, impulsar nuevas oleadas migratorias en busca de atención médica y empeorar la situación de un pueblo ya de por sí castigado por las irracionales políticas de sus dirigentes.

La lapidaria conclusión es que Venezuela no tiene cómo hacerle frente a la pandemia, lo que puede ser el mismo caso de muchos países en América Latina, pero con un añadido: el promedio de muertos y contagiados en Venezuela podría ser superior al de la media.



“Es una bomba de tiempo a punto de estallar”, lo explicó gráficamente el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en su pedido de una intervención humanitaria, incluyendo a la ONU, para que esta historia no termine peor.



Conjuga Venezuela múltiples factores que hacen que la pandemia encuentre en este martirizado país un caldo de cultivo excepcional y que desmenuza en detalle el informe. Por ejemplo, se centra en la dramática situación de los hospitales y centros médicos, que pueden pasar días sin servicio de agua o de energía, y en donde no se cuenta con los insumos mínimos para hacerle frente al nuevo coronavirus, como, por ejemplo, tapabocas, guantes o geles antisépticos. Ni hablar de respiradores o de unidades de cuidados intensivos funcionales.

También describe la situación de los empleados de la salud, y particularmente los médicos, que no tienen los medios necesarios, ni siquiera para lavar con regularidad sus manos, pues dice que un 31 por ciento de ellos no disponen de servicio de agua regularmente y más del 60 lo tienen de manera intermitente.



Una radiografía que se hace extensiva y se torna más dramática cuando se miran las condiciones de la población en general. De hecho, apunta que los familiares de los pacientes tienen que llevarles agua para su consumo e, incluso, para evacuar los sanitarios.



La falta de pruebas para la detección del virus y de transparencia del Gobierno en el manejo de los datos es otro de los factores que apunta el informe, así como que el Gobierno ha aprovechado la cuarentena implementada para reprimir aún más a la población, como lo demuestra que muchos médicos que se han quejado han sido víctimas de seguimientos y amenazas por dejar en evidencia una realidad que va en contravía del discurso madurista de que Venezuela tiene uno de los mejores y más amplios sistemas de salud de la región.



Lo peor es que esta triste fotografía puede duplicarse en otros países como Nicaragua, cuyos habitantes han tenido que autoimponerse las medidas de cuidado ante la inacción del Gobierno.



Panorama sombrío y angustiante para la región y en particular para las fronteras de Colombia, porque a la insensatez de Bolsonaro en Brasil se sumará la ceguera de Maduro ante este ‘enemigo invisible’ que nos tocó lidiar.



