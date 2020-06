Un hecho ruin y canalla

Difícil imaginar un acto más ruin que el de las amenazas con coronas de flores y sufragio de las que fue víctima José Julián Buelvas, médico internista e intensivista del hospital materno infantil Adela de Char, de Soledad, Atlántico. Quienes cobardemente lo amedrentan aseguran, falazmente, que fue negligente en el cuidado de una paciente fallecida por covid-19.

Lo ocurrido generó el rechazo inmediato de autoridades y ciudadanía, además de enorme preocupación, pues no es este el primer caso. Son muchas las denuncias de profesionales de la salud sobre actos de amedrentamiento y discriminación que han sufrido en estos días. En medio del estupor, fue reconfortante observar los diversos plantones de respaldo al galeno, que tuvieron lugar ayer.



Buelvas, por su parte, divulgó en redes sociales un estremecedor video en el que, aparte de denunciar lo sucedido, deja asomar su miedo, su dolor y, en especial, su vulnerabilidad. “La salud es mi vida, no sé hacer otra cosa”, declaró a este diario. Hay que recalcar que no se trata de un insulto aislado. No. Es un hecho premeditado que recurre al más macabro simbolismo criminal.



Por supuesto, hay que condenar un acto tan canalla. Desde luego, hay que pedirles a la Fiscalía y a la Policía que den con los responsables y los pongan a buen recaudo. Pero, en especial, hay que reflexionar sobre qué ocurre en una sociedad en la cual se incuba una reacción así, desbordante de la peor sevicia, cuya víctima es una persona que día tras día, en esta situación tan crítica, pone en riesgo su propia vida en la tarea de salvar las de sus pacientes.



Por eso es necesario que la respuesta a esta acción sea contundente. En lo que corresponde a las autoridades, como ya se dijo, y también –como ha venido sucediendo– en lo que tiene que ver con la sociedad. Todo el país debe rodear a los profesionales de la salud, demostrarles su apoyo y promover a todo nivel una cultura de fuerte sanción social a cualquier asomo de discriminación. Cero tolerancia.



EDITORIAL