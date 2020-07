Un golpe que tranquiliza

La captura de los cinco miembros de una banda que semanas antes protagonizaron el increíble asalto a una joyería a plena luz del día y se alzaron con un millonario botín es, ciertamente, reconforta. Y llega en un momento oportuno para la Alcaldía Mayor de Bogotá y las autoridades de policía, que venían siendo duramente cuestionadas por una aparente ola de inseguridad que se habría tomado la capital.

Este golpe demuestra que cuando existe una acción coordinada y los organismos de investigación actúan de manera oportuna se ven los resultados. Y no era para menos. La indignación que produjeron las imágenes del asalto solo llevaban a pensar que, en medio de la pandemia y el encierro, los hampones eran los únicos que podían seguir actuando a sus anchas.



Valga destacar aquí el esfuerzo conjunto de Policía y Fiscalía. El propio comandante de la Metropolitana, general Gómez Heredia, se apersonó del caso tan pronto se produjo. Las cámaras de video fueron un factor clave para dar con los delincuentes, que huyeron en un taxi secuestrado por los antisociales y varias motos. Ahora, según Gómez Heredia, van tras el cerebro de la operación y quienes sirvieron de receptores de lo hurtado.



Acciones como estas son las que permiten cambiar la narrativa de desamparo y abandono en que a veces cae la ciudadanía cuando es víctima de un atraco, bien sea en la calle o en su propia residencia. Pero, así como se les reclama con todo a las autoridades, bueno es también reconocer sus aciertos. Y este es uno muy importante.



Lo cual no quiere decir, por supuesto, que no falten cosas por mejorar. Los indicadores oficiales muestran números favorables en la reducción de varios delitos, pero siguen preocupando el homicidio, la presencia de bandas extranjeras que operan en la ciudad, el hurto de bicicletas y la falta de policía. Pese a ello, la desarticulación de este grupo, que alivia a la ciudadanía, permitirá tener una mejor percepción en materia de seguridad.



