Un gesto de grandeza

Tras los resultados de las elecciones generales del pasado domingo, España reafirma su lugar en la lista de países en los que la democracia está siendo puesta a prueba. Así lo confirma el triunfo, sin obtener mayoría suficiente, del Partido Socialista –con 120 escaños, lejos de los 176 necesarios para conformar gobierno– y la alta votación de Vox, partido de ultraderecha, que con apenas un año de existencia en el ámbito político ya es la tercera fuerza en el parlamento, gracias a sus 52 curules.

Se pone a prueba la democracia en la medida en que se trata de la tercera cita en las urnas que no logra despejar el panorama en términos de la conformación de una mayoría. Esto pone sobre la mesa una situación inédita en la que una cuarta cita en las urnas aparece en la mira, toda vez que las alianzas necesarias para conformar gobierno hoy siguen teniendo aspecto de utopía. También es una prueba, en tanto que toma vuelo una colectividad de extrema derecha con una plataforma ideológica que es un claro desafío a los pilares que sostienen el actual paradigma. Les corresponde a las instituciones y a las instancias de representación contener estos peligrosos y arrevolverados caudales.



Por último, está el factor Cataluña: es la democracia la que debe no solamente canalizar los anhelos de autonomía de esta región, sino también el inconformismo de quienes en el resto del país los juzgan excesivos. De hecho, el auge de Vox se explica en buena medida por la incapacidad que ha mostrado el sistema para resolver este complejo asunto.



Así las cosas, les corresponde a los líderes de todas las fuerzas tener gestos de grandeza que permitan avanzar. Deben saber que la terquedad y la obstinación en una situación así terminan convirtiéndose en razones de peso para el desencanto y para lo que los expertos ya denominan el voto cínico: el de los electores que sienten que no tienen nada que perder y, en señal de hastío, le firman un cheque en blanco al populismo.

EDITORIAL