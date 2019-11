Un frente que emociona

Hay que asumir como una buena noticia la entrega formal, el martes pasado, por el presidente Iván Duque, de 38 nuevos municipios libres de sospecha de minas. Es gratificante saber que, en total, ya son 391 los municipios objeto de esta misma declaratoria. También es halagadora la revelación de que la tendencia en el indicador de muertos por esta causa en Colombia va a la baja: con 96 víctimas hasta el 31 de octubre –siete de ellas mortales–, el promedio mensual es de 9,6. El año pasado fue de 14,8.

Los logros en este frente son una conquista que debe aplaudirse. Es claro que entre los peores legados de un conflicto armado está la zozobra que queda instalada en la vida de comunidades con sospecha de minas antipersonales sembradas en el territorio que habitan.



Y es que el silenciamiento de los fusiles y el cese de las hostilidades y de azotes como la extorsión y el secuestro no implican la desactivación de estos artefactos, que desde 1990 han dejado en Colombia 11.789 víctimas, siendo Antioquia el departamento que más aporta a esta triste estadística, seguido de Meta y Nariño. Del total de víctimas, 2.297 fueron mortales, 4.634 eran civiles y 7.155 miembros de la Fuerza Pública; 1.206 niños activaron por error estos dispositivos.

Estas trampas pueden durar décadas enterradas en zonas de tránsito frecuente de personas que corren el enorme riesgo de morir al pisarlas, incluso con el peligro de que terminen siendo detonadas accidentalmente por niños. Los menores, así mismo, están expuestos a confundir elementos explosivos que dejó la guerra con juguetes –como ya ha ocurrido– y, al manipularlos, dar pie a una tragedia.



Por todo lo anterior, la estrategia de desminado –y, de la mano, la de desactivación de municiones sin explotar– fue un aspecto central del acuerdo de paz con las Farc en el propósito de pasar definitivamente la página del conflicto y sus horrores, para garantizar tranquilidad a la población civil. La labor de desminado se desarrolla hoy en cumplimiento de lo firmado, bajo la responsabilidad de distintas organizaciones de la sociedad civil y de agencias de cooperación de países que, como Noruega y Dinamarca, han querido sumarse a esta noble causa. Un esfuerzo que requiere mayor rigor del actual partido Farc para ponerse al día con su compromiso de entregar toda la información a su alcance sobre la ubicación de minas en las regiones donde hicieron presencia.



Ahora bien, no todas son de cal en esta materia. Al tiempo con el reconocimiento a todos los involucrados en este empeño, justo es lamentar que en departamentos como Chocó y Norte de Santander –en particular la región del Catatumbo– se presenten retrocesos. En zonas que se disputan grupos armados viene registrándose una reinstalación de estos dispositivos, que se agregan a los que están ahí desde hace más tiempo y no han podido removerse al no haber condiciones suficientes de seguridad para los encargados de este delicado trabajo.



En esfuerzos como este no se puede bajar la guardia. La tarea debe continuar y ser un factor de unión y consenso. Pero, ante todo, una prueba concreta de que sí es posible avanzar en el sentido correcto.



