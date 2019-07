Un esperado informe

El presidente Iván Duque tiene ya en sus manos el informe de la Comisión de Excelencia Militar a la que encomendó hace tres meses verificar si, como lo sostenían algunos sectores y el prestigioso The New York Times, existía el riesgo de que las exigencias de mejores resultados a la Fuerza Pública pudieran revivir el doloroso fantasma de los ‘falsos positivos’.

Aún no se conoce el documento completo, elaborado por los exmagistrados Hernando Yepes y Mauricio González y el exfiscal general y exministro Alfonso Gómez Méndez.



Pero la esencia de sus conclusiones sí ha sido revelada, y no es diferente de la que desde un primer momento podía desprenderse de un análisis sereno y desprovisto de cargas: que las nuevas directrices en el Ejército no implican por sí mismas un llamado a violentar la ley.



Por supuesto, no puede ser olvidada la dolorosa historia de lo sucedido hace más de una década, cuando centenares de jóvenes fueron asesinados para ser presentados como bajas producto de combates contra los grupos irregulares. De hecho, la mayoría de esos casos están hoy pendientes de una verdad judicial.

Siendo esto así, también es justo reconocer los esfuerzos que en los últimos años se han venido haciendo desde el Estado para proscribir esa aberrante práctica y ajustar los estándares de las operaciones de la Fuerza Pública a las estrictas normas del Derecho Internacional Humanitario.



La comisión analizó los documentos militares puestos a su disposición, incluidos los cuestionados por la prensa, y no halló sesgos hacia la práctica del body count, que medía los éxitos militares en términos de bajas del enemigo. Según la comisión, esos instructivos “no autorizan, prohíjan, permiten, sugieren ni inducen a conductas criminales constitutivas de homicidio de civiles presentados como muertos en combate, conocidas como ‘falsos positivos’ ”.



Los expertos, en todo caso, hicieron varias recomendaciones al Gobierno para fortalecer la defensa de los derechos humanos y el DIH en medio de la compleja labor que tienen los militares y policías.



Es clave, por ejemplo, ajustar los manuales y protocolos operacionales de tal manera que no incluyan términos vagos o imprecisos que den margen a interpretaciones. Asimismo, implementar otros indicadores de éxito no limitados a la afectación directa de los grupos ilegales, sino al grado de confianza, la percepción de seguridad ciudadana, la protección del medioambiente y la seguridad en la movilidad para todos los ciudadanos.



Y es vital que los mecanismos de control interno sean cada vez más efectivos, pues la legitimidad de la acción armada del Estado pasa no solo por ceñirse estrictamente a la ley, sino por garantizar que cualquier exceso o delito sea procesado y castigado. Constituye un craso error minimizar las denuncias fundadas frente a cualquier clase de abuso. Esa compleja realidad implica también que la necesaria preocupación de muchos sectores por la defensa de los derechos humanos no dé pie a señalamientos sin piso que, si bien pueden ser de buena fe, terminan minando la acción legítima del Estado en contra de los actores armados ilegales.



