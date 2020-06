Un durísimo retorno

Un trabajo periodístico digital publicado ayer por este diario puso en primer plano el drama de los migrantes venezolanos que ante la crisis provocada por la pandemia del covid-19 han decidido regresar a su país. Son más de 70.000 los que han optado por el retorno desde marzo.

Dar cuenta, a partir de relatos estremecedores, imágenes y cifras, de la durísima vivencia que para los venezolanos ha representado regresar a casa sirvió para otros propósitos.



Por un lado, para recordarle al país el sufrimiento de casi dos millones de ciudadanos del país vecino que en tiempos recientes han resuelto cruzar la frontera. En particular, la manera como la crisis provocada por la pandemia amenaza seriamente con llevarse por delante todo lo logrado en términos de inclusión y bienestar. Por otro lado, para que el mundo se entere de cómo el régimen de Nicolás Maduro trata como traidores a quienes tuvieron que partir en búsqueda de sobrevivir. Maltratos de todo tipo deben soportar los que cruzan la frontera de regreso.



También queda claro que cada vez es mayor el riesgo de que el fenómeno de la migración masiva y la crisis económica, como resultado de la pandemia, se mezclen para alimentar sentimientos xenófobos e injustas e infundadas estigmatizaciones. Quienes se han dejado llevar por esta actitud, absolutamente reprochable, quizás desconozcan que apenas un uno por ciento de los contagiados de covid-19 en el país corresponden a dicha población.



Son los más vulnerables entre los vulnerables. Cualquier iniciativa para ayudarlos es necesaria, así se quede corta. Transferencias monetarias y construcción de albergues son las alternativas planteadas por las organizaciones que hacen seguimiento a este drama. A nivel de la ciudadanía, todos podemos ayudar, ojalá con apoyos de distinta índole, pero bastaría con no caer en la trampa de elegirlos como chivos expiatorios de una crisis que, paradójicamente, no conoce de nacionalidades.



EDITORIAL