Un drama expuesto

El desenlace que hasta el momento muestra el episodio de la caravana de migrantes que, provenientes en su mayoría de Honduras, recorrieron buena parte de Centroamérica con la ilusión de llegar a Estados Unidos retrata toda la complejidad del problema de la migración masiva de personas en su manifestación actual.

Pone de presente varias realidades. Por ejemplo, la manera reprochable como el drama de seres humanos con carencias extremas es utilizado como arma política por líderes irresponsables que, sin escrúpulo moral alguno, se sirven de él para atizar esos sentimientos de rabia que los han llevado hasta las más altas instancias del poder. Es el caso puntual de Donald Trump, quien día tras día da muestras más contundentes de que lo suyo no es la empatía.



El sentido humanitario ha brillado por su ausencia en la manera como ha decidido responder a este desafío. Aunque siempre habrá que respetar el derecho soberano de un país a tomar las decisiones que considere más convenientes, ello no excluye lamentar la ausencia de un mínimo gesto de compasión y el énfasis totalmente militarista que Washington le dio a su reacción, de cara al avance de los marchantes.



Así mismo, lo sucedido evidencia cuán fácil es que se generen fenómenos tipo ‘bola de nieve’ en estos tiempos de redes sociales y aumento del acceso a tecnologías como los teléfonos inteligentes. Esto fue lo que ocurrió en Honduras, donde se juntó un llamado en principio aislado y sin mayores aspiraciones como el del excongresista Bartolo Fuentes –él convocó la caravana con el lema ‘No nos vamos porque queramos. Nos expulsan la violencia y la pobreza’–, con una necesidad masiva para dar pie a una movilización como la vista en las carreteras de este continente, con innumerables historias dramáticas de seres humanos dispuestos a todo, justamente porque ya lo han perdido todo, menos la esperanza. Ilusión que fácilmente se convierte en una desesperación que facilita recurrir a cierto grado de violencia, como el mostrado por ellos el lunes pasado en su intento de cruzar en masa la frontera.



Pero este episodio demuestra, sobre todo, la que es finalmente la esencia de este drama: el rechazo con fuertes tintes de estigmatización del que son objeto por muchos –no todos, por supuesto– los habitantes de un territorio, quienes llegan a este en condiciones precarias en busca, idealmente, de oportunidades o cuando menos de socorro. Es lo que sucede hoy en Tijuana, ciudad cuyo alcalde se muestra particularmente hostil hacia los integrantes de la caravana.



Actitud respaldada por un sector amplio de la población local, no obstante ser una comunidad que también ha vivido en carne propia este mismo drama. Se cuentan por cientos de miles sus integrantes que han intentado cruzar la frontera en busca de una vida mejor, tal y como hoy pretenden hacerlo los hondureños. Se trata de una triste espiral de exclusión que puede conducir a extremos tan lamentables como el de la afirmación del mencionado burgomaestre, Juan Manuel Gastélum, según la cual “los derechos humanos son para los humanos derechos”, infame sentencia que deshumaniza a los migrantes. Cuando se cruza esta raya, cualquier barbaridad se puede esperar, mientras la diáspora no tiene horizonte.