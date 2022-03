Un drama cercano

Volver a mirar al Chocó, cuantas veces sea necesario, debe ser un deber y un compromiso permanente con una región que acumula brechas dolorosas que el Estado no ha podido solucionar. Más aún cuando este territorio vive momentos difíciles por causa de la guerra entre grupos criminales. La disputa que desde hace meses libran las Autodefensas Gaitanistas (‘clan del Golfo’) con el Eln ha afectado a miles de habitantes de este departamento, quienes se han visto obligados bien sea a permanecer confinados en sus casas o a dejarlo todo y huir.



En una carta al Gobierno enviada por los obispos católicos de la región en conjunto con otras organizaciones, en la cual dijeron apoyarse en la Defensoría del Pueblo, se señala que el 77 por ciento de la población del departamento se halla en riesgo. La cifra generó una controversia. El ministro del Interior, Daniel Palacios, la rechazó, dijo que no era cierta y señaló que no procedía de la Defensoría. En medio del roce se fue al traste la posibilidad de una reunión del funcionario con los prelados y otros representantes de la sociedad civil.



Según lo consignado en el texto, misiones de la Iglesia en los lugares con mayor presencia de actores armados registraron situaciones graves, como control territorial de dichos grupos, asesinatos selectivos, limitación de la movilidad, desplazamientos forzados individuales y masivos, confinamientos, violencia sexual basada en género y reclutamiento forzado de menores y jóvenes, entre muchas otras.

Más allá de cuál sea el porcentaje de los chocoanos y las chocoanas hoy en riesgo, lo que sí no admite discusión es que este departamento clama por atención urgente ante la gravedad de lo que allí ocurre, y esto es lo que debe importar. Solo en Quibdó, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes en 2021 fue de 102, cuatro veces por encima del promedio nacional, que fue de 26. El olvido histórico de este departamento hoy se manifiesta en una pobreza que aqueja al 69 por ciento de sus habitantes. En desempleo y analfabetismo también encabeza las estadísticas.



El llamado no puede ser otro que a no quedarse en el pantano de una controversia, sino a prestarle atención a lo urgente: el dolor de la gente. El Gobierno ha actuado en el frente humanitario y en el de seguridad, pero puede hacer más. El confinamiento y el desplazamiento son reales y muy preocupante su magnitud. Quienes optan por permanecer quedan en la mira de los armados, sobre todo los que ejercen liderazgo: así le ocurrió el pasado 24 a Julio Victoria Cárdenas, presidente de la junta directiva del Consejo Comunitario General del San Juan, asesinado al parecer por el Eln.



Lo que hoy vive Chocó es resultado de omisiones que vienen de décadas atrás, pero esto no exime a ningún sector del Estado de persistir en la obligación de hacer lo que esté a su alcance para que la población por lo menos experimente un alivio. Escuchar más a las comunidades y a quienes las han acompañado sin duda puede ayudar a que la actuación estatal frente a tantos desafíos sea más efectiva, comenzando porque permite una relación diferente entre este y la gente. Esto toca también a la Fuerza Pública. Es importante que el resto del país entienda y dimensione lo que allí ocurre. El desarraigo y el dolor llevan mucho tiempo presentes aquí, y nadie puede ser indiferente al drama de los civiles atrapados en medio de una guerra criminal.

EDITORIAL