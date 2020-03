Las escenas parecían sacadas de una película del holocausto nuclear: las calles semivacías de una metrópolis de la talla de Ciudad de México ocupadas exclusivamente por hombres.

Millones de mujeres en paro, unidas en un poderoso clamor, se ausentaron de sus labores cotidianas, de sus trabajos, de escuelas y universidades para llamar la atención sobre las dramáticas tasas de violencia contra ellas y contra la aparente inacción de un gobierno que erróneamente ha tratado de minimizar el origen de la protesta al decir que detrás de algunas de las manifestantes hay un conservadurismo disfrazado de feminismo que quiere desprestigiar su gestión.



Pero las cifras no tienen ideología, y las 1.010 mujeres asesinadas el año pasado por violencia machista –según datos oficiales– o las 10 que matan a diario en el país muestran una realidad inocultable que no se puede pasar por el filtro de la politiquería.



Y eso que se teme que hay subregistro y que la cifra sea mucho mayor. En el 2018 fueron 912, y en el 2015, 426, una curva ascendente y preocupante, así la Fiscalía general mexicana haya querido en primera instancia entender el fenómeno más como un tema estadístico originado en la tipificación del delito de feminicidio y no como un incremento real de la violencia contra las mujeres.



Por eso su propuesta era retipificar el feminicidio como ‘homicidio agravado’, algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no apoyó. Por suerte.



‘Un día sin nosotras’ se llamó el movimiento que se dio luego de una multitudinaria marcha el domingo teñida del color morado, el de las reivindicaciones femeninas por la vida y contra la violencia, que también se vio en otras ciudades del mundo con ocasión del Día Internacional de la Mujer.



Pero, más allá de eso, es un reclamo certero y original hacia los hombres y sus masculinidades agresivas y discriminatorias y su manera de relacionarse con las mujeres. Para reflexionar.



EDITORIAL