Un día histórico

El doloroso y repudiable caso de la periodista Jineth Bedoya, subeditora de este diario, quien hace 20 años, el 25 de mayo de 2000, fue secuestrada frente a la Cárcel Nacional Modelo, cuando cumplía su trabajo periodístico, y luego torturada y violentada sexualmente, da hoy un paso fundamental, cuando empieza el juicio contra el Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Jineth, directora del programa No Es Hora De Callar, que respalda esta Casa Editorial, y quien ha librado una lucha tenaz y valiente, sabe lo trascendental de esta cita, que durará tres días y en la que hoy la Corte escuchará sus testimonios y los de los testigos en el caso. “... se abre un camino de esperanza y justicia para mí y para miles de niñas y mujeres víctimas de violencia sexual”, ha dicho ella.



Y lo debe saber el país, que tiene que ser consciente de que se abre un capítulo inédito, pues por primera vez un tribunal internacional, nada menos que una instancia de la relevancia de la CIDH, escucha y seguramente se pronunciará sobre la violencia contra las mujeres periodistas en nuestro país y en el hemisferio y sobre la violencia sexual en Colombia.



El periodismo todo debe estar atento y solidario con nuestra corajuda colega. Porque se trata de la búsqueda de justicia, cuando dos décadas después de tan brutales hechos, y de la pesadilla que ha vivido Jineth, solo ha habido tres condenas a los autores materiales, pero ninguna para los autores intelectuales implicados, que seguramente aún se ríen.



Esta es una exposición ante el mundo contra las detestables prácticas del uso de la violencia sexual contra las mujeres periodistas y contra todas, contra niñas y niños, y para que llegue el momento de materializar las buenas intenciones de reparar, de reconocer, de prevenir, de no revictimizar. En pocas palabras, que no haya impunidad y que el Estado proteja. Es decir, no es hora de callar ni de tolerar. Es hora de justicia plena.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com