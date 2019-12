Un crimen preocupante

Ha causado indignación el asesinato del primer alcalde electo para el próximo cuatrienio en el municipio de Sutatausa, Cundinamarca, José Humberto Rodríguez, a manos de sicarios que le dispararon cuando se dirigía a su hogar. Se trata de un hecho que no deja de sorprender, a juzgar por el liderazgo evidente que ejercía el mandatario. Y además porque esta región se ha caracterizado por su tranquilidad y su gente buena, dedicada a las labores del campo y la minería.

Rodríguez, elegido tras una alianza entre Cambio Radical y los ‘verdes’, era reconocido por su labor comunitaria y sus jornadas cívicas en el municipio. Las autoridades han ofrecido una recompensa para quien dé pistas sobre los autores del crimen, que engruesa una larga estela de homicidios que incluyen, en los pasados comicios, los de tres candidatos a alcaldías y cuatro a concejos municipales, especialmente en Cauca, Antioquia, Valle y Norte de Santander, y medio centenar más recibieron amenazas de muerte.



Estas dolorosas cifras se agregan a las de casi 400 líderes sociales asesinados en el último año en el país. Colombia no puede seguir en una espiral de violencia que está cobrando la vida de sus dirigentes por culpa de organizaciones criminales que operan en total impunidad. Asesinar a un alcalde a punto de posesionarse es sumamente grave, un atentado contra la democracia y la voluntad ciudadana. Por tanto, es menester que la justicia actúe con celeridad para hallar a los responsables de la muerte del mandatario y establecer las motivaciones que llevaron a esta. Para ello es importante la colaboración que puedan prestar los habitantes del municipio.

Lo ocurrido en Sutatausa se suma a otro hecho delictivo que ha conmovido a la sociedad: el asalto a mano armada a 23 personas –entre ellas varios menores de edad– en el sector conocido como Mondoñedo, en la vía que conduce de Mosquera a La Mesa, también en Cundinamarca. Aunque este caso, por fortuna, no dejó víctimas que lamentar, sí refleja un fenómeno de inseguridad que ha venido apoderándose de la Sabana, en particular de los municipios cercanos a Bogotá. Según lo reveló este medio, no es la primera vez que los delincuentes hacen de las suyas en este paraje. Una vez se conoció el último atraco, aparecieron testimonios de personas que habían sido víctimas de la misma modalidad de hurto.



Más lamentable aún es la poca colaboración que, de acuerdo con los afectados, tuvieron a la hora de instaurar la respectiva denuncia. Aparte del trauma vivido, resultó casi imposible que las autoridades atendieran el caso, y estas se limitaron a remitir de una dependencia a otra a los asustados turistas. Hablamos de bandas armadas que han adoptado un modus operandi y convertido esta zona en refugio para sus fechorías. La recomendación de la Policía no puede, por tanto, limitarse a advertir que es mejor no visitar el lugar, máxime cuando la más reciente encuesta de percepción ciudadana del programa Sabana Centro Cómo Vamos señala que un 52 % de los habitantes de la región piden mayor atención al problema de la inseguridad, que se ha disparado por el desempleo y las migraciones, según el estudio. Algo debe de estar pasando.

