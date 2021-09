Un caso doloroso

Suena triste e inverosímil el caso publicado en este diario y otros medios colegas el domingo pasado, de una madre colombiana, Claudia Marcela Pineda, de 36 años, que murió con su hija de 11 el pasado 25 de agosto en el desierto de Arizona, entre Estados Unidos y México, bajo un calor infernal de unos 40 grados o más. A su lado estaba su otro hijo, de solo 2 años, aún con vida, pues ella alcanzó a pedir auxilio antes de que se apagaran su celular y sus vidas.

Esta impresionante historia interpreta muchas otras en las que durante años miles de personas han pagado con humillaciones, deportaciones, abusos y, a veces, con la propia vida la búsqueda del sueño americano. Diversas circunstancias, en especial la difícil situación económica, como en el caso de Claudia Marcela –con el agravante de que ella había sido amenazada por alguien que buscaba al padre de su bebé, que ya se hallaba en Estados Unidos–, empujan a los inmigrantes a tomar el camino del incierto ‘hueco’.



El hueco no es otra cosa que la extensa frontera entre México y Estados Unidos. Es una peligrosa zona llena de guardias, desierto, muros y tráfico de seres humanos. Claudia, luchadora, se la había jugado en diversos oficios humildes para que no les faltara el pan a sus hijos, hasta que aquella amenaza, la pobreza y los llamados del padre del niño la llevaron a afrontar el riesgo. El desenlace ya se sabe.



Sirva este hecho para hacer un llamado a la reflexión ciudadana, pues, por duro que sea el rebusque, el camino de la ilegalidad, lanzarse como siervo entre fieras no es aconsejable. Y que las vidas de esta colombiana, de su hija y de las de otros miles que han dejado para siempre sus sueños en esa frontera contribuyan a que los gobiernos de la región busquen acuerdos y medidas comunes. Hoy hay millones de seres migrantes que sufren travesías infernales. Nuestro país también es tierra de tránsito, como hemos visto por estos días. Ese triste mercado humano debe tener un pronto alivio.

EDITORIAL