Un baño, por favor

Aunque este año el número de celulares alcanzará un número suficientes para abarcar Aunque este año el número de celulares alcanzará un número suficientes para abarcar casi a la totalidad de la población mundial, paradójicamente, 2.500 millones de personas que habitan en las zonas más pobres y marginales del planeta sufren el drama auténtico de no contar con acceso a un inodoro digno.

A buena parte de los pobladores de naciones desarrolladas, y en vías de desarrollo, les cuesta imaginarse cómo es la vida sin un servicio tan básico. La realidad es que en estos momentos, mil millones de seres humanos (16 millones de ellos en América Latina) se enfrentan a esa situación y afrontan con la indignidad de defecar a la intemperie.



Es un asunto con graves consecuencias que trasciende la comodidad y toca con tópicos esenciales para la existencia humana, como la salvaguarda de la salud, la vida, la seguridad y la dignidad. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que estableció la celebración, cada 19 de noviembre, del Día Mundial del Inodoro, estima que cada 20 segundos muere un niño menor de cinco años por enfermedades relacionadas con la falta de un baño, como el cólera, la disentería, el parasitismo y otras infecciones.

Según la Organización Panamericana de la Salud, Colombia, está entre los países del continente donde esta práctica está

Pero hay más, porque si bien la imposibilidad de acceder a los llamados sistemas de saneamiento mejorados (es decir, a inodoros conectados a sistemas de alcantarillado adecuados) es un problema grave para cualquier persona, llega a ser trágico cuando se trata de una niña o de una mujer, en razón de que la carencia de un sitio privado, limpio y seguro las deja en situación de máxima vulnerabilidad.



Esto sin contar que la falta de inodoros es un factor determinante de abandono escolar entre las niñas, sobre todo en la pubertad, porque los riesgos y problemas que normalmente enfrentan se aumentan durante la menstruación, y muchas terminan absteniéndose de asistir por esos días y no pocas desisten definitivamente, reciclando los círculos de la pobreza en la que viven.



Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Colombia –así como se lee–, Bolivia, Brasil, Haití, México, Perú y Venezuela son los países del continente donde esta práctica está más extendida, lo que trae aparejado que una proporción de sus habitantes se enfermen por causas relacionadas con esta falencia.



La cuestión es tan seria que los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el número 6, buscan garantizar agua limpia y saneamiento para todos, e implica poner fin a la defecación al aire libre, bajo la premisa de que solo dotar de baños a la gente contribuiría a reducir en 36 por ciento los fallecimientos por diarrea entre niños menores de 5 años, la sexta causa de muerte de este grupo en la región.



Y si de costo-efectividad se trata, no habría mejor inversión. Según el Banco Mundial, por cada dólar invertido en sanitarios óptimos se reportan hasta 5 dólares en beneficios, toda vez que ayudan a mantener a la población sana y productiva. Así de simple. No en vano, hasta Bill Gates ha hecho causa común con los innovadores globales para crear y dotar de retretes funcionales y baratos a un mundo que bien los necesita. Por estos lares se debería mirar en la misma dirección si se quiere bajar de ese lamentable podio.



