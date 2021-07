Un asunto de gran calado

Hace unas semanas, cuando el paro frenó la operación del puerto de Buenaventura, cientos de miles de toneladas de carga fueron redirigidas a la zona portuaria de Barranquilla, cuyas capacidades logísticas eran las más apropiadas para recibirla. Sin esa alternativa, que subraya la importancia nacional de las terminales fluviales de Bocas de Ceniza, el desabastecimiento del país habría alcanzado proporciones inimaginables.

Por fortuna, eso fue en mayo y no hoy. Esta semana, el distrito de Barranquilla –no por primera vez– declaró el estado de calamidad pública por las condiciones del canal de acceso a la zona portuaria. El calado de 6,7 metros de profundidad, el más bajo del que se tengan registros, restringe el paso de la cuasi totalidad de los buques y ha reducido las operaciones en un 80 %.



En la desembocadura del Magdalena, como en muchos puertos del mundo, el lecho del río debe ser dragado para garantizar la profundidad requerida por las embarcaciones. En Colombia, esa es una obligación del Estado. La liquidación del contrato con el consorcio Navelena, por el escándalo de Odebrecht, dejó en el limbo a las diferentes terminales de la zona portuaria de Barranquilla, que siguen dependiendo de dragados de emergencia, a un alto costo para el país, que solucionan el problema solo por unos días.



El Gobierno y la ministra de Transporte conocen bien la situación y están comprometidos en sacar adelante la licitación que escogerá a un nuevo contratista para recuperar la navegabilidad del río. Pero el Estado colombiano avanza a la velocidad de los viejos vapores de rueda del siglo XIX, mientras que el comercio del siglo XXI demanda acciones inmediatas. Una de ellas sería la contratación de una draga que mantenga el canal de acceso durante los meses que tome el proceso licitatorio. El asunto no da espera, pues cada día que el canal permanece bloqueado sufre no solo la competitividad del Atlántico, sino la de todo el país.



EDITORIAL