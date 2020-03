Un asunto de Estado

Tres semanas después de que se confirmara en Colombia el primer caso de covid-19, el país navega por las desconocidas aguas de una pandemia en su momento más crítico. Es una situación de crisis inédita, momento absolutamente excepcional que amerita acciones de igual talante con el fin de mitigar, tanto como sea posible, el impacto del virus en términos de pérdida de vidas humanas. Con 539 casos y 6 fallecimientos al escribirse estas líneas, expertos coinciden en que las próximas semanas serán decisivas en el mencionado esfuerzo.

Urge, a estas alturas, evitar que la gente se enferme. En tal sentido, los componentes de autocuidado resultan mandatorios: lavado de manos, distanciamiento social y aislamiento voluntario en caso de presentar síntomas respiratorios. Así mismo, es vital, pues la experiencia de otros países así lo ha demostrado, aumentar el número de pruebas a casos sospechosos y, si es posible, en la población general.



Se requieren también en este momento, y en pos de tal objetivo, dos elementos fundamentales: procesos claros de educación para que cada colombiano entienda las medidas que se han tomado, comenzando por la cuarentena que está vigente, como unas medidas salvadoras y no como un castigo.



Desde luego, hay que tener presente el impacto que la obligación de quedarse en casa tiene en tantos hogares que viven del día a día en un país en el que la informalidad laboral se acerca al 50 por ciento de los trabajadores. En estos núcleos familiares no salir a la calle lleva a un indeseable pero crudo dilema entre la protección frente a la covid-19 y la supervivencia. De ahí que el Estado debe volcarse de manera urgente y eficaz para solucionar estas carencias básicas, como ya lo ha anunciado. El monto que demanda tan titánico pero vital esfuerzo podrá parecer muy alto, pero frente a lo que equivale en términos de ahorro en vidas, esta impresión desaparece. No estamos ante un desafío propio del ámbito del sistema de salud. Hay que decirlo con total claridad: las pandemias y las epidemias son un problema de Estado. Por eso, todos los actores del sistema tienen que ser soldados de esta causa. Todos sus componentes, sin excepción, deben dedicar absolutamente sus esfuerzos a enfrentar la covid-19. No hay razón, por ejemplo, para que a estas alturas todavía se efectúen cirugías diferidas.



La emergencia exige también procedimientos administrativos mucho más eficientes, que les den a los galenos todas las herramientas que requieren, así como la debida protección y una justa remuneración. No es el momento de poner la covid-19 como una excusa para reivindicar fallas viejas y demandas antiguas.



Se requiere una excepcionalidad en lo administrativo que tiene nombre propio: acelerar, por parte del Invima, sobre todo, trámites y procesos como el del ingreso al país de los reactivos necesarios para que los 20 laboratorios ya habilitados procesen muestras. Más coordinación interinstitucional y menos trabas burocráticas ha de ser la consigna. Se necesita, igualmente, una descentralización efectiva en todo sentido. Gobernadores y alcaldes deben tener las facultades necesarias para crear comités regionales de pandemia. Urge una autonomía local en lo administrativo, no en la regulación, desde luego.



Para caminar sobre terreno seguro, es definitivo contar con claridad suficiente en cuanto a metas y procesos: trabajar con cifras confiables y actualizadas del avance de la pandemia que se observen a la luz de indicadores transparentes al alcance de todos. La gente debe tener claro qué es lo que se busca. Al respecto, preocupa saber que la máquina que realiza más de 100 pruebas para detectar el virus se ha descompuesto de manera grave como consecuencia del sobreuso que genera funcionar 24 horas al día. Una grieta que, sin duda, altera el seguimiento de las curvas epidemiológicas de seguimiento de la pandemia, tan necesarias para tomar decisiones.

Si bien la entidad ha dicho que ya están en curso medidas para atenuar la contingencia, como la entrada en funcionamiento de los mencionados laboratorios habilitados para tal fin, y que se adelantan los trámites para importar los repuestos del equipo, en medio de las dificultades que esto enfrenta, lo cierto es que el hueco que esto le causa a la estrategia de masificar diagnósticos es algo severo.



En lo que corresponde al Gobierno, hay que reconocer que los colombianos han sentido que el presidente Duque y su entorno gubernamental han estado a la altura del enorme reto; que se han diseñado las medidas en la dirección correcta, así muchas de ellas exijan sacrificios. Que, respaldado por la comunidad científica, el mandatario ha tomado las decisiones que exigen tan complejas circunstancias. Los días que vienen son difíciles. Solo queda que todos pensemos en todos.



