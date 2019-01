Un año lleno de retos

Pasadas las celebraciones propias de la Navidad y el Año Nuevo, a partir de hoy, el país empieza a retomar el ritmo de sus actividades. Aunque la plena normalización solo se verá tras el puente de Reyes, el tráfico observado ayer en las vías hace pensar que para muchos, la temporada de descanso terminó, dejando, ojalá, recuerdos gratos y baterías recargadas con miras al calendario que comienza.

Que esas energías serán necesarias es algo de lo que no hay duda. En contraste con los cielos despejados de la época, el panorama para Colombia es complejo en diversos frentes. Tanto en el plano internacional como en materia económica, política, social o de seguridad, la lista de desafíos es larga.



El primero en la agenda es Venezuela. La ceremonia de la semana que viene en Caracas no solo confirmará a Nicolás Maduro como un dictador de facto, por más ropajes democráticos que se ponga, sino que será motivo de una verdadera censura diplomática de la comunidad internacional. Ese aislamiento incrementará las tensiones con la nación vecina, que juega de manera irresponsable la carta de la agresión externa.



Aun si Colombia mantiene la cabeza fría ante las provocaciones, múltiples análisis muestran que el flujo migratorio continuará, incluso a ritmos superiores a los observados. Sin desconocer el esfuerzo realizado y la manera generosa como aquí se ha recibido a los venezolanos, todo apunta a que serán obligatorios más recursos para financiar los sistemas de salud y educación, además de proveer techo y sostenimiento en favor de cientos de miles de personas.



Tales exigencias le pasarán factura a una economía que crece a ritmo mediocre y está sujeta a vientos cruzados. Aparte de manejar un entorno mundial turbulento, conseguir la sostenibilidad fiscal es una prioridad, así como lograr que mejore la confianza, clave para el repunte del consumo y la inversión.



Incluso si el Gobierno consigue fijar el rumbo, no se debe olvidar que el 2019 es un año electoral en razón de los comicios regionales de octubre. A juzgar por lo visto, la contienda será intensa y tendrá protagonistas nuevos, comenzando por el partido Farc.



Garantizar que la campaña se desarrolle en paz y con respeto entre los adversarios será un reto no solo para la administración Duque, sino para la propia sociedad colombiana. Así como la cita con las urnas es una oportunidad para fortalecer la democracia, existe el riesgo de debilitarla si la intolerancia o la ilegalidad asoman su abominable cara.



No menos importante es evitar que las frustraciones se apoderen de la ciudadanía. El incremento en el número de movimientos de protesta confirma que hay más sectores de la opinión que exigen soluciones y no promesas. Estas pasan por castigos ejemplares contra la corrupción, que demanda una respuesta efectiva y pronta de la justicia.



Tampoco es menor el reto en lo que atañe al crimen y la violencia. La expansión de los cultivos ilícitos y la senda ascendente que retomaron los homicidios encabezan la agenda de las fuerzas de seguridad.



Todo lo anterior exige liderazgo y decisión del Ejecutivo. Solo queda hacer votos para que en 2019, este pueda responder con efectividad a tanto desafío.





EDITORIAL

