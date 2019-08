Un año de Iván Duque

El próximo miércoles se cumplirá el primer año de gobierno de Iván Duque. Es hora, pues, del respectivo corte de cuentas. En la libreta de calificaciones hay materias con notas altas, otras en la cuerda floja y aquellas que merecen atención urgente.



El primer grupo lo encabeza la meritoria manera como Duque se la ha jugado, a un alto costo, por transformar la dinámica de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ha sabido poner punto final a ese uso inapropiado de los cupos indicativos que por años alimentó maquinarias de caciques, causándole un gravísimo daño a nuestro sistema democrático.

No menos valioso para el futuro del país es el rumbo de la implementación de los acuerdos de paz con las Farc. Es verdad que en la línea de cumplir con su promesa de campaña de hacerles ajustes, Duque ha tomado decisiones –como la de objetar la ley estatutaria de la JEP– que han dado pie a necesarios debates. Aun así, es loable lo avanzado en lo concerniente a los planes de desarrollo territoriales en los lugares donde están los excombatientes y en los proyectos productivos. El inédito desafío planteado por la llegada de más de un millón de migrantes venezolanos ha tenido, así mismo, una respuesta satisfactoria. El Gobierno ha persistido, como debe ser, en su postura de acoger a estas personas, cada una de las cuales vive un drama sobrecogedor.



En dos áreas críticas, la actual administración también tiene resultados para mostrar, así se trate de pequeños pasos. El más reciente informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas deja ver una disminución de 2.000 hectáreas en el área total de dichas plantaciones ilegales. Se rompe así una tendencia al alza que se había mantenido durante un lustro. Otra merma que debe reconocerse, así sea todavía insuficiente, es la de un 10 por ciento en las hectáreas deforestadas.



También hay que incluir en la columna de los logros la forma como se resolvieron las difíciles situaciones planteadas por las protestas de los estudiantes y los indígenas, la reactivación de varios proyectos de autopistas 4G y la aprobación de la llamada ley TIC.



En los campos donde el balance es agridulce encontramos la economía. Aquí, las proyecciones de los expertos apuntan a una aceleración del rimo de crecimiento, aunque por debajo de las metas oficiales. Aún están por verse los efectos de la ley de financiamiento sobre la inversión empresarial, y se escuchan las voces de quienes alertan respecto a un deterioro de las cuentas fiscales debido a eventuales disminuciones en lo recaudado por impuesto de renta. Sin embargo, el asunto más complejo es el alza de la tasa de desempleo, que afecta a miles de familias. Encontrar la manera de aumentar los índices de ocupación en medio de un entorno internacional difícil exigirá no solo medidas de choque, sino otras para fomentar la confianza de los consumidores y el sector privado. También se han visto luces y sombras en la salud. Allí, la crisis estructural del sistema contrasta con el logro del reconocimiento de las deudas que acarreaba el sector desde hace muchos años. Un hecho meritorio que incluye la estructuración y puesta en marcha de un acuerdo de punto final para generar mayor liquidez y zanjar diferencias en las cuentas.

Hay consenso en cuanto a la importancia que tiene para el mandatario y su gestión contar con una narrativa sólida que le imprima a esta norte y sentido FACEBOOK

TWITTER

En lo tocante a los tópicos donde la calificación aparece en rojo, se destaca la dificultad del Ejecutivo para encontrar un nuevo marco de entendimiento con el Legislativo, lo cual ha conducido a que fracasen iniciativas claves de origen gubernamental. Debe preocupar que persistan los execrables asesinatos de líderes sociales, aunque este fenómeno no sea exclusivo de este gobierno y no obstante sus esfuerzos para detenerlo, que han rendido algunos frutos. Sin duda, este asunto tiene que ser prioritario para Duque en sus tres años restantes en la Casa de Nariño. La evidente y alarmante inseguridad en las ciudades y las zonas rurales, donde crecen las denuncias por el aumento de la extorsión, genera una inconformidad comprensible que se expresa, entre otros hechos, en un inquietante aumento del pesimismo. Situación compleja y a veces crítica de seguridad observada, sobre todo, en aquellas regiones en las que el Estado falló en su deber de copar los vacíos dejados por las Farc.



Hay consenso, por último, en la importancia que tiene para el mandatario y su gestión contar con una narrativa sólida que le imprima a esta norte y sentido y así lograr un necesario repunte de su favorabilidad. La de la economía naranja, por diferentes razones, todavía no cala entre la opinión. Es de esperarse, entonces, que en el tramo que le resta, el Presidente logre que esta cuaje y se concreten y den resultado los anuncios frente a los problemas más urgentes en un clima que está lejos de la calma, tanto a nivel interno como externo. Es el momento, en medio de tormentas, para que Duque consolide sus logros y confirme las virtudes y el liderazgo que hace un año lo hicieron merecedor del apoyo mayoritario de los colombianos en las urnas.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com