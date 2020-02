Un acuerdo clave

Después de varios días de protesta e incomodidad para los ciudadanos, la Alcaldía Mayor de Bogotá consiguió poner fin a las manifestaciones que venían adelantando transportadores de carga en varios puntos de la ciudad. El origen del inconformismo era la aplicación de normas que restringen la movilidad de camiones y volquetas con más de diez y veinte años de uso, en un perímetro que afecta cinco de las veinte localidades de la capital, en el suroccidente principalmente.

La cuestión dio para largas discusiones, pues mientras que los transportadores reclamaban el derecho al trabajo, la Administración Distrital se vio obligada a declarar una alerta amarilla por la baja calidad del aire registrada en los primeros días del mes, dando lugar a decisiones que buscaban proteger la salud de los ciudadanos, pero que no cayeron bien en el gremio transportador.



Al mismo tiempo, revivieron debates que constituyen el meollo del problema, pues el de carga es el modo de transporte que más contamina en Bogotá (38 %), al lado de fuentes fijas como fábricas e industrias, y la solución pasa por un esquema de chatarrización y modernización del parque automotor que lleva décadas de discusión con el Gobierno Nacional.



Al final hubo una fórmula que dejó contentas a las partes. Si bien la alcaldía no cedió en modificar la restricción, sí acordó que los 15.495 camiones de más de 20 años que circulan en la ciudad tengan pico y placa los sábados, y no rotativo entre semana, como existía antes, y restricciones entre semana con modificaciones horarias. Por su parte, el Ministerio de Transporte y los voceros del gremio se comprometieron a avanzar en la chatarrización de vehículos viejos durante los próximos diez años.



En medio de tantas protestas que se viven por estos días, justo es reconocer que en este caso se pudo llegar a un acuerdo sin acudir a métodos violentos y, lo más importante, sin sacrificar la salud de los bogotanos.



