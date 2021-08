En principio, no debería sorprender el llamado hecho por el papa Francisco para que todos los que tienen acceso a la vacuna contra el covid-19 hagan lo que esté a su alcance para ponérsela. Que un líder de este talante haga un llamado para que los católicos y no católicos acudan a la herramienta desarrollada por la ciencia para cuidar su vida y, lo más importante, la de los demás también debería ser visto como algo natural, de sentido común.

Lastimosamente, no es así. La fuerza de los movimientos antivacuna, muchos de los cuales tienen fuerte arraigo entre las alas más extremas del catolicismo, y la manera como estos colectivos han sabido trenzar su doctrina con la de otros extremismos le dan al mensaje papal aristas especiales, en particular en países donde, por desgracia, la postura respecto al biológico ha estado fuertemente influenciada por militancias políticas.



Es el caso de Estados Unidos. Allí, además, la posición del pontífice –quien ya se había mostrado favorable a la vacuna y ya recibió ambas dosis– coincidió con el ingreso a una unidad de cuidados intensivos del controvertido cardenal Raymond Burke, abierto opositor suyo y referente dogmático y moral de los sectores más ultraconservadores de la Iglesia católica estadounidense, por covid-19. Burke, como miles de sus seguidores, no solo se ha negado a usar tapabocas, sino que ha repetido hasta el cansancio mitos sobre la vacunación, sin sustento alguno. Una campaña de desinformación que tiene mucho que ver con el actual auge de la variante delta en el país del norte.



Es de esperarse, entonces, que las palabras del Papa, con gran ascendiente en millones de personas, calen en todos aquellos que han sido influidos por canales religiosos para no vacunarse. Con todo, debería ser suficiente, como el mismo obispo de Roma lo dejó claro, entender que vacunarse es, ante todo, un acto de amor y obrar en consecuencia.

EDITORIAL