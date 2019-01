Ultimátum a morosos

Ante la avalancha de morosos con el fisco de Bogotá, las autoridades de Hacienda han decidido que la mejor manera de poner al día a quienes tienen deudas pendientes con la capital es a través del embargo de cuentas y bienes de forma expedita. Para ello, la Secretaría de Hacienda ha dispuesto de 300 funcionarios a fin de hacer efectivo el cobro de una cartera que hoy asciende a 3,4 billones de pesos –en especial por predial e industria y comercio (ICA)–, el presupuesto de una ciudad como Cali o Barranquilla.

De este monto, 2,2 billones corresponden a deudas por predial, 612.000 millones por ICA y 513.000 millones por impuesto de vehículos, entre los más importantes. En total, más de 800.000 contribuyentes siguen en deuda con estas obligaciones.



Muchas razones habrá para que la gente entre en mora, sin duda. Pero también es verdad que eso no es óbice para ponerse al día. De hecho, la Administración suele dar plazos generosos y ventajas como reducción de intereses para aliviar la carga de las personas, pero hay quienes prefieren seguir en la lista de morosos sin consecuencia alguna.



Las obligaciones que se le dejan de pagar a la ciudad tienen un impacto en el recaudo de dineros que luego se invierten en obras sociales, mantenimiento de vías, atención a población vulnerable. Por eso es importante que el gobierno cree mecanismos para recuperar una cartera que se necesita.



Nadie está exento de tener una crisis financiera que le impida pagar a tiempo. Pero también resulta injusto y hasta inequitativo con aquellos que son cumplidos y rara vez reciben un reconocimiento por su esfuerzo.



Sanear las finanzas es el objetivo de la nueva estrategia, lo cual no significa que las autoridades dejen de acudir al cobro persuasivo con el fin de que el contribuyente tenga opción de pagar a tiempo. En todo caso, ello no debe dar pie a que la generosidad se convierta en táctica disuasiva y sea la ciudad la que termine perdiendo.