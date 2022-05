Ucrania y el 9 de mayo

Algo trascendental en el curso de la guerra en Ucrania podría suceder el próximo 9 de mayo. Diversas fuentes señalan que ese día podría darse un punto de quiebre en ese conflicto que se desató cuando Rusia invadió el país el 24 de febrero tras el anuncio del presidente Vladimir Putin de una “operación militar especial”. Desde entonces han muerto miles de personas –entre militares y civiles–, y han sido desplazadas más de 13 millones.

El problema es que las versiones no son coincidentes, por lo que crecen las expectativas a medida que se acerca la fecha, más porque ese día los rusos conmemoran el triunfo sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, una fiesta nacional que habitualmente se engalana con desfiles militares y discursos.



Quien primero habló de la efeméride fue el papa Francisco, quien comentó que en un diálogo con el presidente de Hungría, Victor Orbán, este le dijo que los rusos “tienen un plan y que el 9 de mayo todo habrá terminado”. Pero no es claro si ese “todo habrá terminado” tiene que ver con un ataque fulminante que implique la derrota automática de Ucrania, sin descartar el tan temido uso nuclear limitado del que tanto se habla desde el inicio de las hostilidades, o un anuncio de un alto el fuego sostenible, algo que a la luz de lo que ha venido sucediendo sobre el terreno se percibe como poco probable. El Papa no lo cree.

Los temores de la inteligencia ucraniana tienen que ver con varios peldaños más arriba en la violencia: una declaración de guerra de Moscú, lo que implicaría una movilización general de las fuerzas rusas en vista de los tropiezos en la avanzada militar en el Donbás (este) y las dificultades para vencer los reductos de resistencia en Mariúpol, un puerto clave en su interés de establecer un corredor terrestre hasta la ya anexionada Crimea.



Dmitri Peskov, el portavoz del Kremlin, ya calificó esta versión de “disparate”, pero los ucranianos insisten en que los rusos estarían preparando, además, un desfile en Mariúpol, que incluiría parada militar, remoción de los cuerpos de los civiles asesinados, de los explosivos sin explotar, de limpieza general, y de una intensa campaña de propaganda para hacer ver, al menos a su público, que los habitantes del puerto están felices de recibir a los soldados. Otros hablan de un posible ataque a Moldavia o de la anexión de Donetsk y Lugansk a través de un referendo. Es decir, un escalamiento de tensiones.



Paralelo a toda esta especulación están los triunfos que ha venido cosechando la diplomacia ucraniana. No solo las visitas del secretario de la ONU, António Guterres; de la líder de la Cámara de EE. UU., Nancy Pelosi, sino el compromiso de los occidentales de enviarle armas pesadas, lo que hará más difíciles los avances rusos y podría poner a las fuerzas del presidente Zelenski en una actitud ofensiva hasta hace días impensable. También hay que mencionar los esfuerzos de los europeos de bloquear los hidrocarburos rusos.



Más allá de esto, todo hace pensar que las negociaciones están empantanadas y que la sorpresa del 9 de mayo quizás no va por el lado de la búsqueda de paz para un conflicto que regularizó las atrocidades convirtiéndolas en paisaje. La consigna de los líderes internacionales debe ser que el estado de guerra no se normalice. El mundo no se lo puede permitir.

