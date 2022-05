Twitter bajo Musk

El mundo todavía no tiene claro qué pretende el multimillonario sudafricano Elon Musk con su decisión de comprar la red social Twitter por la astronómica cifra de 44.000 millones de dólares. El dueño de la fábrica de automóviles eléctricos Tesla es bien conocido por arrebatos y anuncios que causan enorme impacto, pero que con el tiempo deja de lado sin llegar a concretar lo dicho. Esta vez ha explicado su decisión a partir de la necesidad de que Twitter, que está lejos de ser una empresa rentable en términos monetarios, sea un ágora digital en la que esté plenamente garantizada la libertad de expresión.

Lo que sí tiene claro el mundo es que el debate sobre esta última y los escenarios en los que se ejerce han sufrido ambos una profunda transformación en las últimas décadas, que ha traído nuevas preguntas y desafíos. Brevemente, se podría decir que cada vez es menos central el rol de los Estados en la tarea de garantizar su ejercicio y que cada vez es más difícil trazar la raya que separa lo amparado por este derecho fundamental y lo que es inaceptable, incluso delito.



Al respecto, lo anunciado por Musk acerca de poner en cintura malas prácticas que por momentos obstaculizan y distorsionan el ejercicio de la libertad de expresión en la red de los 280 caracteres, como los llamados bots o las “bodegas”, es halagador. El asunto pasa porque los desafíos de esta red no se limitan a lo tecnológico, donde con inteligencia artificial y otras herramientas es mucho lo que se puede avanzar.



El principal reto que tendrá por delante su nuevo dueño es el de llevar a cabo estos desarrollos a sabiendas del deber ético que surge del tener la potestad de poner las reglas de la nueva plaza pública. De ahí que se espera que el camino que tome sea el de la integridad, la transparencia y el buen gobierno corporativo. Que Twitter sea una empresa privada no implica que no deba obrar en un marco de respeto a los derechos fundamentales.

EDITORIAL

