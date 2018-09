Creada por la Carta del 91, en sus menos de tres décadas de existencia, la tutela se ha convertido, sin la menor duda, en la figura jurídica más utilizada y querida por los colombianos.

Precisamente, este lunes se radicó en la Corte Constitucional el expediente de tutela número 7 millones. El momento coincide con un nuevo intento por reglamentar el uso de esa figura jurídica, en el proyecto de reforma de la justicia.



Según la información de la Corte, tan solo el año pasado llegaron ante los jueces 607.500 recursos de amparo, y los derechos de petición (254.797 casos), a la salud (197.655 casos) y al debido proceso (62.269) fueron los más invocados por los colombianos. Otro dato significativo es el alto número de tutelas –122.000 el año pasado– interpuestas por víctimas del conflicto que piden reparación. Lo que esto muestra es el enorme reto que enfrenta el Estado para cumplir con las expectativas generadas entre la población de las zonas más olvidadas luego del éxito del proceso de paz con las Farc.

Siendo, como lo es, una herramienta básica en la defensa de los derechos de todos los ciudadanos, y especialmente de los más débiles, es también sano abrir el debate sobre la conveniencia de ponerle orden a este instrumento jurídico. Sin menoscabo de la función de estar vigilantes para evitar cualquier cortapisa frente a la efectividad de la figura, se debe analizar si, como sucede hoy, es apropiado que la mayor carga que tienen casi todos los despachos del país corra por cuenta de las tutelas y no de los procesos que orgánicamente deberían ocupar la atención de los jueces.



Así mismo, si no se necesita tapar legal y constitucionalmente los boquetes por los que se cuelan distorsiones leguleyas como las ‘tutelatones’; o evitar la práctica de recurrir a la tutela cuando se han perdido batallas legales hasta en las últimas instancias, como ha pasado en sonados casos en los que la Corte Constitucional terminó revisando tutelas de empresas que buscaban evitarse el pago de millonarias demandas. En este sentido, vale la pena la discusión planteada en la reforma que la ministra Gloria María Borrero ha llevado al Congreso, y que forma parte de un paquete de medidas más amplio, encaminado a reorganizar, ahora sí, la arquitectura del Poder Judicial.



Como queda dicho, la tutela fue pensada y establecida en el país para hacer valer de manera inmediata los derechos fundamentales, en especial respecto a las actuaciones de los sectores más poderosos. En este escenario, no puede pasarse por alto la tutela de un fiscal delegado que pretende hacer rectificar a la periodista María Jimena Duzán una columna de opinión acerca del escándalo de Odebrecht.



El ejercicio de la actividad pública impone a los funcionarios y servidores públicos la obligación de estar permanentemente sujetos al control ciudadano y de la prensa, y el uso de la tutela para tratar de ponerles cortapisas a ese control y a la libre opinión, a ojos vistas, parece una paradójica desnaturalización de la figura.



