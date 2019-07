Turquía: la pieza clave

El calificativo de ‘complejo’ por momentos parece quedarse corto para dar cuenta de lo que hoy ocurre entre Turquía, Rusia y, en la otra orilla, la Unión Europea y Estados Unidos.

La decisión del país de Recep Tayip Erdogan de comprarle a Vladimir Putin el poderoso sistema de misiles tierra-aire S-400 ha servido para reavivar tensiones y, de paso, recordarle al mundo que las placas tectónicas de las relaciones internacionales viven días de reacomodo. El mundo contiene la respiración esperando que este fenómeno no derive en un terremoto con epicentro en el estrecho del Bósforo.



Y es que esta movida de Ankara es un paso clave en la aparente determinación del gobierno de Erdogan por acercarse a Moscú. Pero es claro también que su intención no es ser un satélite más de una Rusia que insiste, bajo la égida de Putin, en reverdecer laureles de tiempos expansionistas, sino en constituirse en una nueva potencia, un poder independiente capaz de hablarles de tú a tú tanto a Washington como a Moscú y a Bruselas, sede de la Unión Europea.



Se trata de un proyecto de corte nacionalista y no menos caudillista, en cuya consolidación Erdogan tendrá que sopesar los costos de, eventualmente, perder a su principal aliado comercial –la Unión Europea– y los beneficios que acarrea la membresía de la Otán. Ninguno de sus demás miembros quiere compartir información tan sensible para su seguridad nacional con un país ahora tan cercano a Rusia. Todo esto al tiempo que continúan ardiendo dos hogueras en la región: la del conflicto sirio y la de la anexión rusa de la provincia de Crimea. Ambas son fuentes de tensiones que tocan, de nuevo, a Moscú, Washington, Ankara y Bruselas.



Es evidente que Turquía es pieza absolutamente clave en este rompecabezas, y Erdogan lo sabe. Por su ubicación geográfica, en buena medida, pero sobre todo por su potencial de inclinar una balanza que cada vez se ve más difícil de mantener equilibrada.