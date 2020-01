Turno para los taxis

El debate que ha generado la decisión de la aplicación Uber de abandonar el país, tras una cadena de sucesos que terminaron con la orden de la Superintendencia de Industria y Comercio a los operadores celulares para bloquearla, arrastra otro asunto que debería ser objeto de igual grado de atención.

Se trata del servicio que prestan los taxis amarillos. La indiscutida legalidad de dicho servicio –en contraposición con los terrenos grises en los que se mueven las distintas aplicaciones– no puede ser impedimento para llamar la atención sobre aspectos de este modo de transporte que exigen atención y tomar nota de alternativas para que este mejore, siempre pensando en el bienestar de los ciudadanos que lo utilizan.



Propios y extraños coinciden en las virtudes de los también llamados ‘amarillos’: la facilidad para acceder a ellos, el conocimiento de las rutas de la gran mayoría de los conductores, así como la calidad humana y la cercanía que generan rápidamente con el pasajero, rasgo de la gran mayoría de ellos. Si se compara con otros países, la tarifa en Colombia es menor y la misma no depende de contingencias como el clima o el tráfico.



Pero también es cierto que muchos de quienes en el último tiempo han preferido las aplicaciones lo han hecho porque han sufrido malas experiencias en temas como el aseo de los vehículos, el trato recibido por su chofer y, sobre todo, con la negativa de estos para desplazarse a ciertos lugares de las ciudades –el muy frecuente ‘yo por allá no voy’–. También están los cobros abusivos, resultado de la adulteración del taxímetro y de recargas sin ningún soporte legal.

Existe, además, otro problema que cada vez se agrava más, relacionado con las actuales reglas de juego basadas en el sistema de cupos. En Bogotá, donde la situación es más crítica, este sistema está vigente hace más de dos décadas y es objeto de continuos cuestionamientos de expertos. El altísimo valor de los mismos ha dado pie a una realidad en la que salen perdiendo quienes se desempeñan como conductores, y los usuarios. Se trata de la tendencia a que los vehículos sean conducidos por personas que deben cumplir con un cierto monto diario para entregarle al propietario del mismo. Una situación que obliga a muchos a desempeñar largas jornadas, algunas incluso casi de 24 horas, poniendo en serio riesgo su salud y la seguridad de quienes viajan en ellos.



La decisión tomada por Uber no significa que otras aplicaciones dejen de ser una alternativa para quienes han tenido malas experiencias a bordo de estos. De ahí que por el propio bien de los ‘amarillos’, son necesarias la autocrítica y una mayor disposición para los cambios.



Y es que la necesidad de estos es evidente. Expertos han mencionado aspectos que deben implementarse: un mecanismo de cobro no susceptible de adulteraciones, un sistema de quejas, vehículos más seguros y un registro de conductores en tiempo real son algunos de ellos. A la par, tiene que abrirse ya la discusión sobre la conveniencia del sistema de cupos.



Se trata, simplemente, de avanzar en la dirección correcta para asegurar un futuro óptimo para este servicio por la vía de concretar mejoras que son urgentes para conductores y usuarios.