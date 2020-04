Trump y la OMS

Como una bofetada a la humanidad fue recibida la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de suspender las contribuciones de su país a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en momentos críticos por el brutal impacto del nuevo coronavirus: más de 2 millones de infectados y más de 128.000 muertos en todo el planeta.

Son unos 400 millones de dólares los que dejará de recibir el organismo de la ONU de su histórico máximo benefactor, en la hora de mayor necesidad.



Acusa Trump a la OMS de “mala gestión”, de “ocultamiento” de información y de un “sesgo” a favor de China que hizo que el brote no fuera contenido en sus inicios y se hubiera propagado por el mundo. Como si el organismo de la ONU hubiera encubierto a China como origen de la pandemia.



Pero sus críticos lo que ven es un mezquino deseo de buscar un chivo expiatorio, dada la magnitud de la epidemia en su país y de su falta de liderazgo.

EE. UU. es el epicentro de la pandemia en el mundo, con cifras que, además, han desnudado las debilidades de su sistema

Hay que decir, por supuesto, que por ser un sistema federal, sobre el terreno quien debe responder es el gobernador de cada uno de los estados, pero desde la Casa Blanca se pueden trazar políticas generales, establecer líneas de acción, declarar emergencias para agilizar la llegada de recursos, en fin, ejercer un liderazgo que no apareció porque el Presidente estaba obcecado con la idea de que todas las advertencias no eran más que una especie de confabulación de los demócratas para perturbar el camino de su reelección y que el covid-19 era apenas un poco más agresivo que una influenza estacional.



La gran prensa estadounidense cuenta al menos 10 alertas tempranas que fueron lanzadas por los organismos nacionales encargados de la salud, e incluso por las agencias de inteligencia, para que el fenómeno fuera dejado de ser visto como una exageración “alarmista” y el país se preparara para un impacto mayor.



El timonazo, por lo visto, tardó demasiado, y hoy EE. UU. es el epicentro de la pandemia en el mundo, con cerca de 610.000 contagios y más de 26.059 fallecidos, una crisis que, además, ha desnudado las debilidades de su sistema de salud, su falta de cubrimiento y las enormes desigualdades sociales y económicas que enfrenta. El hecho de que las comunidades más golpeadas por el covid-19 sean las de afroestadounidenses, por ejemplo, es un serio cuestionamiento al modelo de desarrollo del país y sus políticas de inclusión social. Como bien lo reseñó un informe de EL TIEMPO, el número de muertos que hasta ahora deja la pandemia en EE. UU. supera algunos de los más sangrientos y extensos conflictos bélicos que enfrentó el país el siglo pasado y en lo que va del XXI.



Es posible que a la OMS le quepan muchos cuestionamientos sobre su gestión de la crisis. Francia habla, por ejemplo, de “cierta falta de reactividad y de autonomía respecto a los Estados”, algo más atribuible al funcionamiento histórico propio de la institución que a la gestión actual.



Pero lo cierto es que en este momento angustioso e inquietante había que sumar y unir esfuerzos en torno a la OMS. No restar. Ya habrá tiempo para las investigaciones, los juicios y las discusiones geopolíticas. Trump olvidó que lo urgente es salvar millones de vidas. ¿Se lo cobrarán en las urnas?



