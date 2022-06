Trump y la democracia

A medida que avanzan las audiencias del Comité del Congreso de Estados Unidos que investiga el ataque al Capitolio por una turba enfurecida, se empieza a entender, en su verdadera dimensión, el enorme riesgo en el que estuvo la democracia de ese país aquel 6 de enero de 2021.



Ese día, tras una manifestación convocada en Washington por el entonces presidente Donald Trump, quien se negaba a reconocer su derrota en las presidenciales de noviembre, cientos de radicales seguidores del magnate ingresaron con violencia al templo de las leyes estadounidenses, justo cuando se llevaba a cabo la confirmación del triunfo del demócrata Joe Biden, una de esas ceremonias de trámite, pero claves en el engranaje institucional estadounidense, entre otras razones porque había fuertes presiones sobre el vicepresidente Mike Pence –presente en el lugar–, para rechazar a los electores.



¿Golpe de Estado? ¿Conspiración desde el Salón Oval? Se ha dicho de todo en contra de Trump en estas audiencias y se han mostrado múltiples testimonios de que no solo diseñó una ambiciosa estrategia para evitar el ascenso de Biden, sino que ejerció intensas presiones sobre el Departamento de Justicia para que denunciara un inexistente fraude, y además, apretó a funcionarios electorales estatales y congresistas para torcer los resultados.

Después de la gravísima toma que costó la vida de 5 personas y dejó heridas a más de 140, se pudo llevar a cabo la confirmación, pero quedó la constatación histórica de un país roto en medio de una crisis política que aún está lejos de sanar. Y lo peor: el peligro no pasa, porque un 70 por ciento de los electores de Trump siguen creyendo que le robaron las elecciones y ya lo ubican en el partidor para las elecciones del 2024.



Un año y medio después, las investigaciones han tomado dos caminos: la del Departamento de Justicia, que ha llevado a cabo múltiples pesquisas y detenido a cientos de personas por agresión a funcionarios o policías. Y la ya mencionada de la Cámara de Representantes, cuya comisión está conformada por nueve parlamentarios (dos republicanos y siete demócratas). Su misión es presentar pruebas y hallazgos de la comisión de posibles delitos y emitir recomendaciones, que podrían ser tomadas por el Departamento de Justicia para eventualmente abrir un juicio en contra del expresidente. De hacerlo, los fiscales tendrían una dificultad mayor: deberían demostrar que Trump sabía que no hubo fraude –y aun así siguió deliberadamente adelante– y que su intento de impedir la certificación era ilegal.



Por lo pronto, tiene de rehén al Partido Republicano, se espera que se fortalezca en las elecciones de noviembre –donde los copartidarios de Biden pueden perder alguna de las cámaras por la inflación y los altos precios de los combustibles– y dentro del partido del elefante no hay quien le haga sombra.



Como lo publicó The New York Times en un análisis de enero, “Trump puede sobrevivir a casi cualquier periodo de indignación, sin importar su intensidad. Los reflectores apuntan a otra parte. El escándalo se desvanece. Y luego, él reescribe la historia”. Por ahora, la política y la sociedad de EE. UU siguen muy polarizadas. Vamos a ver qué ocurre de aquí a noviembre.

EDITORIAL