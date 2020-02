Trump, absuelto

La muy esperada y pronosticada absolución del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayer en el juicio de destitución impulsado en su contra por los demócratas, lanza de la mejor manera su campaña de reelección para los comicios de este año, aupada por un nivel de aprobación en un máximo histórico de 49 por ciento, en un momento en el que los demócratas beben uno de sus tragos más amargos por el fiasco de las primarias en Iowa, que, al cierre de esta edición, aún no daban a conocer su vencedor.

Los resultados iniciales ubicaban a Bernie Sanders y el sorpresivo Pete Buttigieg en la punta, lejos del exvicepresidente Joe Biden –el favorito del partido del burro para enfrentar al magnate–, que apenas si arañaba un discretísimo cuarto puesto. Biden es uno de los protagonistas del impeachment al ser él, precisamente, y su hijo los blancos de las investigaciones que pretendía forzar Trump con el presidente ucraniano.



Como se suponía, los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso no prosperaron en el Senado, de mayoría republicana, aunque muchos congresistas reconocieron que si bien había sustancia en dichos cargos, no daban para una destitución. En el primer artículo, la votación fue 52-48 a favor de Trump, con el notorio voto en contra del excandidato presidencial republicano Mitt Romney. Para el segundo se impuso la disciplina partidista, 53-47.



Queda en evidencia que el juicio no le hizo mella al presidente y a final sucedió lo que temían los demócratas que se resistían a procesarlo: le sirvió para proyectar y fortalecer su aspiración y ponerlos en apuros.



Ya con esto claro, un triunfalista y desafiante Trump se presentaba el martes en el discurso del estado de la Unión para hacer alarde de los logros económicos, cobrar por el hecho de que su estrategia de garrote y unilateralismo ha servido para equilibrar las relaciones comerciales del país y, además, sellar su desprecio hacia las tradiciones y las instituciones al dejar con la mano estirada a la presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, cuando pretendía saludarlo a su llegada.



Ese gesto fue luego respondido por la líder al romper, visiblemente y con desdén, la copia en papel del discurso. Un reflejo más de la brutal polarización del país y también un anticipo del agrio tono que tendrá la campaña. Tal confrontación les da la razón a quienes en tiempos recientes han sostenido que los valores que le han dado cohesión a esa nación están, como nunca antes, en serio riesgo.



Palabras aparte merece el muy especial reconocimiento que Trump le hizo durante el discurso al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ovacionado por igual por republicanos y demócratas. Guaidó fue uno de los invitados de honor al acto, que relanza internacionalmente su figura tras el empantanamiento de la lucha contra Nicolás Maduro, y ayer fue recibido en la Casa Blanca. Esto a pesar de los grandes interrogantes que deja la política hacia Caracas y los cuestionamientos en el sentido de que Maduro es ahora más poderoso que cuando Trump desató la política de sanciones.



Puede ser prematuro, pero Trump arranca la etapa definitiva de su aspiración presidencial en una posición de fuerza envidiable, muy difícil de imaginar hace apenas unos días.



EDITORIAL

